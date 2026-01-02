“No hice nada en Millonarios”: Iván Arboleda se sincera y revela supuesta “promesa incumplida”

Iván Arboleda es una de las novedades de Águilas Doradas para la temporada 2026. Luego de un agridulce paso por Millonarios, el experimentado guardameta firmó un año, en condición de agente libre, con el cuadro antioqueño.

En diálogo con El VBAR Caracol, Arboleda recordó con nostalgia su paso por Millonarios. En un primer momento se mostró decepcionado por la falta de oportunidades y en dicho sentido confesó que no hizo “nada” durante su paso por la institución.

“No hice nada en Millonarios”: Iván Arboleda

“Soy un man muy autocrítico, la verdad no hice nada en Millonarios, esa es la palabra. No hice nada porque tampoco tuve la oportunidad. Jugué 9-10 partidos en un año y cinco meses”, sentenció inicialmente.

Y complementó respecto a sus vivencias vestido de azul: “Con Millonarios no puedo decir que fue un fracaso, porque no hay fracasos en el futbol, pero no tuve la oportunidad ni la confianza que me dio Gamero cuando llegué. Era muy difícil con Álvaro Montero ahí, después pasó David (González) y dejó claro que el titular era Montero. Siempre me tocó pelear desde atrás... En lo personal, no me dieron la oportunidad de mostrar el Arboleda que todo el mundo quería ver, sino que era una segunda opción. No se vio ese muchacho protagonista, entonces para mí fue incómodo”.

Confesó que actualmente suena a “excusa” sus argumentos por la falta de competencia y comodidad, pero esas fueron sus razones.

Supuesta promesa incumplida en Millonarios

Iván Arboleda reconoció que cuando se dio su regreso a Millonarios, de la mano del entrenador Hernán Torres, se le prometió que sería el arquero titular, motivo por el cual volvió. Ahora bien, nada de eso terminó cumpliéndose y contrario a ello fue fichado el uruguayo Guillermo de Amores.

“Estaba pactado que si se iba Álvaro Montero, el arquero de Millonarios iba a ser yo. Después, hubo un giro inesperado. Yo me presenté a entrenar en julio y no se dio la propuesta formal, que lo habíamos pactado. Después me entero de que Guillermo llegaba a Millonarios y eso pasó. Nunca fue que Arboleda no quiso firmar, eso es falso”, concluyó.

Más declaraciones de Iván Arboleda

Así fue su salida y posterior regreso a Millonarios: “Me llamaron del Deportivo Cali, después llegó Millonarios que tenía vendido a Álvaro Montero. Todo se dio muy rápido. Yo estaba con Deportivo Cali entrenado con el profe Hernán (Torres), una causalidad. Mi salida de Millonarios fue muy extraña. Tenían obligación de compra, estaba todo pactado para estar 3 años, pero de un momento a otro me levanto y me entero de que el arquero era Guillermo de Amores. Después tuve la oportunidad de irme a equipos locales como Equidad, pero esperamos hasta el último momento a Millonarios y no se dio. También llegó Tucumán, que llevó a Mancilla. Después pasa que Hernán llega a Millonarios, alguien que fue muy transparente conmigo y sincero”.

Se armó una campaña de difamación en su contra: “Hernán Torres quería que me quedara, pero ciertas cosas no se dieron. Decían que yo había rechazado una oferta, peor nunca la hubo. Se dio un desgaste de ambas partes, porque después hubo un mal comentario hacia mí. Les decía que de la carrera, nadie puede decir algo de Iván Arboleda. Yo puedo ser lo que sea, pero que la gente se preste para hacerme una campaña de ese nivel, creo que es incómodo. La cabeza mía no estaba en Millonarios. Pasaban cosas día a día. Se inventaron muchas cosas para dejarme mal parado. Esas cosas fueron agitando y se llenó el vaso”.

Rumores de indisciplina: “Salí a cenar con mi familia. Me tomé mis copitas de vino porque vino mi mamá, mi abuela y eso pasó. Estuve un año en Millonarios y nuca se dijo nada de mí. Yo me cuido muy bien y a pesar de no jugar, me entreno muy bien, con responsabilidad. Se inventaron una campaña. A mí me gusta competir para jugar y ganar, no para estar sentado. Me tocó tener a Montero, gran arquero y buena persona; después Diego y Guillermo. La gente de afuera todo lo cree, sin tener las pruebas. Yo las pedía, que me lo desmostraran. Solo fueron rumores”.

Agradecimiento y nostalgia con Millonarios: “La hinchada es muy linda, muy respetuosa. Con Millonarios estoy muy agradecido, me dieron la oportunidad de volver a Colombia, porque era un sueño... El arco de Millonarios es muy lindo. La verdad me dolió como salí de Millonarios, pero esto es fútbol. En la fecha 6 Millonarios vs Águilas, no hay rencor, al revés todo el respeto porque fue el que me abrió las puertas en Colombia y a la hinchada mi respeto porque siempre me apoyaron. Pero, ahora les quiero ganar”.