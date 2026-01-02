Independiente Santa Fe presentó su nueva indumentaria para el 2026: conózcala acá

Independiente Santa Fe se alista para disputar la Superliga, torneo en el que enfrentará a Junior, ambos campeones de los semestres de la Liga Colombiana 2025. Gracias a este título, el conjunto Cardenal aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de su participación en los diferentes torneos del fútbol colombiano.

Sin embargo, previo al inicio de la temporada 2026, Santa Fe aún no ha anunciado refuerzos para fortalecer su plantilla, situación que genera preocupación entre la hinchada, ya que varios jugadores abandonaron el club y dejaron vacíos importantes en distintas posiciones del equipo.

Santa Fe regresó a los entrenamientos este viernes 2 de enero tras tomarse de unas semanas de descanso, luego de finalizar su participación en la Liga Colombiana-II. El conjunto cardenal fue uno de los equipos que quedó eliminado de manera rápida en los cuadrangulares semifinales, semestre que terminó con Junior de Barranquilla como campeón.

El conjunto cardenal dio a conocer a través de sus redes sociales la nueva indumentaria que utilizarán sus jugadores durante los entrenamientos. En las publicaciones se observa la implementación de dos sudaderas, una de color gris y otra negra. Además, se presentó un uniforme compuesto por camiseta y pantaloneta de color naranja, combinadas con detalles y efectos en tono gris.

🏋🏻 Sesión de fuerza, movilidad y acondicionamiento en el primer día de #PretemporadaCardenal 🇮🇩#VamosSantaFe pic.twitter.com/582XMQGTED — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 2, 2026

¿Qué jugadores son los que continúan en el club?

En las últimas semanas, Independiente Santa Fe ha ido confirmando los jugadores que continuarán vinculados al plantel de cara a la próxima temporada. Entre las principales novedades se destaca la renovación del goleador del León, Hugo Rodallega, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2026, al igual que Daniel Torres.

Asimismo, Omar Fernández Frasica, Iván Scarpeta y Christian Mafla firmaron su continuidad con el club hasta junio de 2027, asegurando su presencia en los campeonatos deportivos que afrontará el conjunto Cardenal: la Super Liga, la Copa Libertadores y la Liga Colombiana.