Gobierno expedirá decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló en primicia en La W, con Julio Sánchez Cristo, que el Gobierno Nacional expedirá un decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo.

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, dijo.

¿Gobierno impondrán control de precios tras aumento del salario mínimo ?

El MinTrabajo no descartó esa medida, pero aseguró que la están analizando todas las opciones junto al Ministerio de Hacienda y demás entes del Gobierno Petro.

Medidas para contener posible impacto fiscal por aumento del mínimo

Asimismo, el ministro Sanguino explicó que el Gobierno está estudiante medidas para controlar posibles impactos en la economía luego del alza del salario mínimo:

Posible impacto inflacionario

Controlar fenómenos especulativos: “la economía a veces se mueve con base a las expectativas”.

Posible impacto fiscal

Escuche la entrevista completa con el ministro de Trabajo aquí:

