Conoce las mejores opciones de vivienda en un solo lugar: Expo Vive Caracol y el Portal del Quindío

EXPOVIVE CARACOL este fin de semana en el centro comercial Portal del Quindío en Armenia. Foto: Caracol Radio

Armenia

Hoy se inicia en el centro comercial Portal del Quindío en Armenia, EXPO VIVE Caracol la feria de vivienda e inmobiliaria más importante del departamento que se extenderá durante todo el fin de semana en el segundo nivel del centro comercial

Juanita Jaramillo directora de mercadeo del centro comercial portal del Quindío expresó “Estamos muy contentos porque llega EXPO VIVE al centro comercial Portal del Quindío. Va a estar ubicado en el nivel dos los días 3, 4 y 5 de octubre.

Durante toda la jornada las familias van a poder encontrar en un solo lugar las mejores opciones de vivienda. Asesorarse directamente con expertos y conocer proyectos que realmente se ajustan a sus sueños y necesidades.

Este fin de semana el Portal del Quindío se convierte en este gran punto de encuentro donde todos los quindianos podrán dar el primer paso para cumplir un sueño que es tener casa propia. Queremos obviamente que todas las personas se acerquen, compartan y pues obtengan toda la información, además elijan con confianza su mejor opción de vivienda,

Constructoras aliadas

Promotora Río Espejo

Bienes Raíces S.A.S.

Hábitat de los Andes

Fondo Nacional del Ahorro

Constructora Poporo

Constructora Privilegio

La Konstructora LM

Grupo KAPEX

Constructora Ramírez Noreña

Constructora Centenario.

Invitación

Juanita Jaramillo directora de mercadeo del centro comercial portal del Quindío “Así que la invitación está abierta para todos, los esperamos este 3, 4 y 5 de octubre en el portal del Quindío nivel 2 para que disfruten de EXPO VIVE, una feria inmobiliaria organizada junto a Caracol Radio y Prisa Media que será la vitrina perfecta para encontrar su nuevo hogar, bienvenidos.