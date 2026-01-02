Boyacá reporta 35 personas lesionadas por pólvora durante celebraciones de Año Nuevo
Diez menores de edad entre los lesionados por el uso de pólvora en Boyacá
Boyacá
La Secretaría de Salud de Boyacá informó que, con corte a las 2:00 de la tarde de este 1 de enero, el departamento registra 35 personas lesionadas por el uso de pólvora, en el marco de las celebraciones de fin y comienzo de año.
De acuerdo con el reporte oficial, siete de estos casos son nuevos, notificados durante las últimas horas. Del total de personas afectadas, 10 son menores de edad y 25 corresponden a adultos, una situación que continúa evidenciando los riesgos asociados a la manipulación de artefactos pirotécnicos.
En cuanto a la distribución por municipios, Puerto Boyacá encabeza la lista con cinco personas lesionadas, seguido de Sogamoso, Villa de Leyva y Tunja, con cuatro casos cada uno. Asimismo, se reportan tres lesionados en Duitama, dos en Santa Rosa de Viterbo y Togüí, y un caso en los municipios de Chiquinquirá, Cubará, Mongua, Pauna, Pesca, San Pablo de Borbur, San Luis de Gaceno, Tasco, Tuta, Ventaquemada y Úmbita.
Frente a este panorama, las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora, especialmente en presencia de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que estas prácticas pueden generar lesiones graves, quemaduras, amputaciones y daños permanentes en la salud. La Secretaría de Salud insistió en la importancia de celebrar de manera responsable para prevenir más emergencias durante la temporada festiva.