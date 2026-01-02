Boyacá reporta 35 personas lesionadas por pólvora durante celebraciones de Año Nuevo

Boyacá

La Secretaría de Salud de Boyacá informó que, con corte a las 2:00 de la tarde de este 1 de enero, el departamento registra 35 personas lesionadas por el uso de pólvora, en el marco de las celebraciones de fin y comienzo de año.

De acuerdo con el reporte oficial, siete de estos casos son nuevos, notificados durante las últimas horas. Del total de personas afectadas, 10 son menores de edad y 25 corresponden a adultos, una situación que continúa evidenciando los riesgos asociados a la manipulación de artefactos pirotécnicos.

En cuanto a la distribución por municipios, Puerto Boyacá encabeza la lista con cinco personas lesionadas, seguido de Sogamoso, Villa de Leyva y Tunja, con cuatro casos cada uno. Asimismo, se reportan tres lesionados en Duitama, dos en Santa Rosa de Viterbo y Togüí, y un caso en los municipios de Chiquinquirá, Cubará, Mongua, Pauna, Pesca, San Pablo de Borbur, San Luis de Gaceno, Tasco, Tuta, Ventaquemada y Úmbita.

Frente a este panorama, las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora, especialmente en presencia de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que estas prácticas pueden generar lesiones graves, quemaduras, amputaciones y daños permanentes en la salud. La Secretaría de Salud insistió en la importancia de celebrar de manera responsable para prevenir más emergencias durante la temporada festiva.