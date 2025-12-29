Caminata de sensibilización en Armenia para no quemar pólvora en pro de los animalitos

Armenia

Nuevamente los colectivos y fundaciones animalistas de la ciudad realizan una jornada de sensibilización a favor de los animalitos que resultan afectados en medio de las detonaciones de pólvora, recordemos que también habían realizado un cordón humano para concientizar sobre la problemática.

La animalista de la fundación Eco Huellas, Diana Rodríguez sostuvo que se siguen registrando graves afectaciones a los animales silvestres y domésticos que sufren por la pólvora detonante.

Fue clara que la idea es llamar la atención a la comunidad para evitar su uso para la noche del 31 de diciembre con el objetivo de no tener pérdidas o muertes de los animalitos.

“Seguimos registrando grandes y graves afectaciones a los animales silvestres, domésticos, perros, gatos, a una gran mayoría de animales que sufren por las detonaciones, por los juegos pirotécnicos, por la pólvora detonante. Por eso seguimos haciendo esta campaña que hace alusión a la muerte de uno de los tantos animales que han fallecido en Colombia por culpa de la pólvora. Horus, un héroe para todos", mencionó.

Recordó que también es levantar la voz en honor a Horus que fue un perrito que falleció producto de las afectaciones que le generó el uso de artefactos pirotécnicos en el marco de las noches de velitas a inicios del mes de diciembre.

Resaltó que la actividad denominada te cambio el miedo por la empatía se llevará a cabo este lunes 29 de diciembre desde la plaza de Bolívar de la ciudad y hasta el centro comercial de cielos abiertos que es la peatonal de la 14.

“Queremos aportar un poquito a esta sociedad generándole algo de conciencia porque así es que se generan también los grandes cambios, cambiando a la cultura, cambiando la mentalidad y haciéndole entender a las personas que el uso de la pólvora de verdad afecta y nos afecta a todos. 3:30 de la tarde este lunes 29 de diciembre, Plaza de Bolívar es el punto de encuentro", afirmó.

Añadió: “Allí estaremos con nuestro pasacalles grandísimo, nos van a poder identificar con avisos, con camisetas, con pendones, con volantes para hacer conciencia y estaremos haciendo un recorrido por todos cielos abiertos hasta Unicentro".

Fue clara que toda la actividad es como símbolo de paz y amor por la vida de los seres vivos.