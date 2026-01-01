Sin homicidios transcurrió la celebración de fin de año en el Quindío

Armenia

Sin duda una de las fechas más importantes de celebración durante la temporada decembrina era el 31 de diciembre y 1 de enero debido a la alta ingesta de licor y uso de la pólvora que podría desencadenar en hechos lamentables.

Precisamente el comandante de la Policía del departamento, coronel Luis Fernando Atuesta destacó que el balance fue positivo gracias al despliegue operativo que realizaron en los diferentes municipios con atención especial en Armenia por ser la capital.

El alto oficial manifestó que no se registraron homicidios lo cual es gratificante en cuanto al propósito de proteger vidas y gracias al trabajo articulado entre las diferentes autoridades.

Fue claro que durante el mes de diciembre del año 2025 hubo una reducción del 14% en lesiones personales en comparación con el mismo mes del año 2024.

“Un balance muy favorable en términos de seguridad. Nuestro principal propósito, salvar vidas, se cumplió. Terminó la noche de Año Nuevo sin la ocurrencia de ningún hecho de afectación a la vida. Y durante el mes de diciembre, una reducción importante lo que tiene que ver con las lesiones personales, 14% menos frente a lo que ocurrió en diciembre del año anterior", mencionó.

Manifestó que durante la noche del 31 de diciembre lograron incautar 47 armas blancas a diferentes personas en los municipios de Armenia, Montenegro y Calarcá lo que permitió contrarrestar hechos de afectación a la vida en medio de las riñas.

Explicó que recibieron 1.182 llamadas telefónicas durante la celebración de año nuevo donde 490 fueron por riña donde de manera oportuna intervino la Policía donde evitaron lesiones personales y homicidios que se generan en las primeras horas de la mañana del 1 de enero.

““Durante la celebración de año nuevo recibimos en nuestro centro automático de despacho un total de 1.182 llamadas telefónicas. De estas 490 fueron por temas de riña, 490 eventos donde de manera oportuna llegó la policía y así lográbamos prevenir la ocurrencia de lesiones personales e incluso homicidios que se dan principalmente en estas horas de la mañana después de las 6 de la mañana del primero de enero", explicó.

Resaltó que continuarán intensificando las estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante este 2026.