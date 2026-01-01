Cae otro presunto implicado en intento de hurto a vehículo de valores en Riohacha

En medio de investigaciones que buscan aclarar un violento intento de hurto a un carro de valores en el norte del país, las autoridades capturaron a un nuevo presunto implicado en el caso, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y unidades del Gaula y GOES en el barrio Minuto de Dios, en Riohacha.

El arresto se produjo tras diligencias de inteligencia que permitieron allanar una vivienda donde se incautó material bélico presuntamente relacionado con el intento de asalto registrado el pasado martes 30 de diciembre a la altura del kilómetro 66 de la vía que une Riohacha con Santa Marta.

Durante el procedimiento, además del detenido, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, las fuerzas de seguridad confiscaron tres fusiles calibre 5.56 con sus proveedores, dos pistolas con municiones, un revólver calibre 38 y dos inhibidores de señal, artefactos que, según los investigadores, habrían sido usados por el grupo armado en la tentativa de robo al vehículo blindado de la empresa Prosegur Ltda.

Entre los elementos recuperados también se encontró un revólver calibre 38 que habría sido hurtado a funcionarios de la empresa de valores en el hecho delictivo, lo que refuerza la hipótesis de la participación de una organización con logística y armamento para la comisión de delitos de alto impacto.

El artefacto bélico y el detenido fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta para establecer responsabilidades y posibles vínculos de los capturados con redes criminales que operan en la región.