Solicitan a la Procuraduría intervenir en libertad condicional de alias ‘El Gatico’

Sigue la polémica encendida en la región Caribe tras conocerse que una jueza le concedió libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, quien fue condenado a una pena de 351 meses de prisión (29 años y 3 meses) por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en relación con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez.

Ante esta decisión del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, los periodistas Amalfi Rosales Rambal y Jacobo Solano Cerchiaro enviaron una solicitud urgente de intervención a la Procuraduría para revisar esta medida concedida al hijo de la fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’.

En el documento, firmado por los comunicadores sociales, se lee que “hemos documentado los antecedentes judiciales y penitenciarios del condenado. Como consecuencia de ello, hemos sido objeto de amenazas, hostigamientos y actos de persecución, lo cual nos ubica como víctimas indirectas”.

Por tal motivo, Rosales Rambal y Solano Cerchiaro realizaron las siguientes solicitudes concretas al órgano de control como:

Ejercer intervención inmediata dentro del proceso de ejecución de penas referido.

Adelantar control de legalidad integral sobre el Auto Interlocutorio No. 704 del 29 de diciembre de 2025.

Verificar de manera estricta y discriminada el cómputo real y efectivo de la pena impuesta.

Promover o disponer la auditoría médica integral de todos los soportes de salud del condenado.

Evaluar la procedencia de los recursos judiciales, acciones o mecanismos de control que resulten pertinentes, incluida la solicitud de suspensión de los efectos de la decisión si a ello hubiere lugar.

, incluida la solicitud de suspensión de los efectos de la decisión si a ello hubiere lugar. Activar o recomendar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y ejercicio periodístico de quienes suscribimos.

Asimismo, en la misiva se lee que el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez no constituye un delito ordinario.

“Se trata de un crimen que afectó directamente la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, cometido en un contexto de poder criminal e intimidación”.

Por lo que, de acuerdo con los periodistas, “la concesión de beneficios penitenciarios en este tipo de casos exige un análisis reforzado, riguroso y excepcional, acorde con los estándares constitucionales e interamericanos de protección a periodistas”.

“La presente solicitud se formula con carácter URGENTE, en atención a la gravedad del caso, las irregularidades advertidas y el riesgo real y actual que la ejecución de la decisión judicial genera para las víctimas y para la libertad de prensa en Colombia”, finaliza el documento.