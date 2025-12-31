WANNA debuta con “MI BEGINNING” y su sencillo “Pidiendo Perreo” para conquistar el 2026

La artista urbana Danna Castillo Obyrne, conocida como WANNA, inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “MI BEGINNING”, un álbum compuesto por siete tracks originales que fusionan reggaetón, trap y toques de pop urbano.

Con un estilo fresco, atrevido y auténtico, WANNA se posiciona como una de las voces femeninas más prometedoras del género.

El sencillo “Pidiendo Perreo” se convierte en la carta de presentación de este proyecto, destacando la fuerza vocal, actitud y versatilidad de la artista.

La canción mezcla ritmos urbanos modernos, influencias del reggaetón y trap, con una letra directa que celebra la libertad, el empoderamiento y el baile como forma de expresión. Diseñada para dominar las pistas, esta propuesta busca conectar con quienes viven la música como una experiencia intensa y liberadora.

WANNA ha conquistado más de un millón de seguidores en redes sociales gracias a su carisma único y una propuesta visual audaz. Ahora, con este lanzamiento, pretende consolidarse en plataformas de streaming y escenarios internacionales, llevando su sello personal a un público más amplio.

El álbum “MI BEGINNING” recorre diferentes emociones y etapas de la vida de la artista: desde el deseo y la calle, hasta el romance y el ritmo intenso del perreo. Cada canción es un capítulo que refleja su evolución artística y su capacidad para experimentar con sonidos que marcan tendencia. Con letras contundentes y una estética vanguardista, WANNA continúa construyendo un espacio propio dentro del movimiento urbano femenino.