Procuraduría hace seguiminto a la convocatoria de MinCiencias
La entidad alertó por las aparentes inconsistencias que habría en la convocatoria del Ministerio de Ciencias “Colombia Inteligente”.
La Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento preventivo a la Convocatoria No. 46 de 2025, denominada “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial”, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
De acuerdo con el Ministerio Público, el pasado 19 de diciembre se emitió un exhorto preventivo en el que se formularon observaciones orientadas a fortalecer las garantías procedimentales del proceso, así como la aplicación de los principios de legalidad, transparencia, planeación y debido proceso. Estas recomendaciones también buscan asegurar una adecuada gestión de los recursos públicos asociados a la convocatoria.
Como parte del seguimiento a ese llamado, la Procuraduría envió un requerimiento para conocer el estado actual de las medidas adoptadas por el Ministerio de Ciencia, verificar si se atendieron las observaciones formuladas y contar con información actualizada que permita continuar el análisis preventivo del proceso.
La entidad aclaró que estas actuaciones tienen un enfoque estrictamente preventivo, orientado a la identificación temprana de posibles riesgos y a la promoción de correctivos oportunos, sin interferir en las decisiones administrativas ni prejuzgar sobre eventuales responsabilidades.
Una vez se reciba y consolide la información solicitada, la Procuraduría realizará un análisis integral que permitirá definir si se requieren nuevas acciones, siempre en respeto de la autonomía administrativa y las competencias legales de las entidades involucradas.
