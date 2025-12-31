Procuraduría hace seguiminto a la convocatoria de MinCiencias

La Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento preventivo a la Convocatoria No. 46 de 2025, denominada “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial”, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el pasado 19 de diciembre se emitió un exhorto preventivo en el que se formularon observaciones orientadas a fortalecer las garantías procedimentales del proceso, así como la aplicación de los principios de legalidad, transparencia, planeación y debido proceso. Estas recomendaciones también buscan asegurar una adecuada gestión de los recursos públicos asociados a la convocatoria.

Como parte del seguimiento a ese llamado, la Procuraduría envió un requerimiento para conocer el estado actual de las medidas adoptadas por el Ministerio de Ciencia, verificar si se atendieron las observaciones formuladas y contar con información actualizada que permita continuar el análisis preventivo del proceso.

La entidad aclaró que estas actuaciones tienen un enfoque estrictamente preventivo, orientado a la identificación temprana de posibles riesgos y a la promoción de correctivos oportunos, sin interferir en las decisiones administrativas ni prejuzgar sobre eventuales responsabilidades.

Una vez se reciba y consolide la información solicitada, la Procuraduría realizará un análisis integral que permitirá definir si se requieren nuevas acciones, siempre en respeto de la autonomía administrativa y las competencias legales de las entidades involucradas.

