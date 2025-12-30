Juan Carlos Pinzón pide a Procuraduría investigar posible participación en política de ministros

Ante la Procuraduría General de la Nación, el precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radicó una solicitud para que investiguen si la conducta de los funcionarios del gobierno Petro, configura en participación indebida en política al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El exministro considera necesario ponerle el foco al trabajo que están realizando varios funcionarios para llevar a cabo la convocatoria de la Constituyente, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien acompañó la inscripción oficial del Comité promotor ante la Registraduría Nacional.

Por lo cual, le pidió al procurador Gregorio Eljach que les abra actuaciones preventivas y disciplinarias porque “la promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”.

¿Qué pidió el precandidato?

En una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, Pinzón advirtió sobre el posible uso indebido de cargo de varios funcionarios y de la infraestructura del Estado con fines proselitistas, por lo que solicitó 3 acciones concretas:

1. Investigar si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política.

2. Emitir un pronunciamiento institucional claro sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales.

4. Ejercer vigilancia estricta para evitar el uso de recursos y bienes del Estado con fines políticos.