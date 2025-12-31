Niegan libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRD.

La juez 79 de control de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien está involucrada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La juez aseguró que la solicitud no puede prosperar porque se requieren 240 días para otorgar la libertad por vencimiento de términos y el tiempo todavía no ha transcurrido.

#Judicial | Negaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el jurista Mauricio Camacho, apoderado de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien está involucrada en el escandalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión… pic.twitter.com/B0ddGyfZNk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 31, 2025

“No está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Noa, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero hoy han pasado“, manifestó la juez.

El abogado Mauricio Camacho, defensor de Sandra Ortiz, presentó la solicitud argumentando que se habría superado el plazo legal para mantenerla privada de la libertad. Sin embargo, la juez determinó que no se cumplen los requisitos para acceder a la libertad bajo este concepto.

Recordemos que en septiembre de este año la Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera presidencial para las Regiones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Ortiz habría entregado 4.000 millones de pesos en coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.