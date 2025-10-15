Sandra Ortiz deberá seguir privada de la libertad por desfalco a la UNGRD; juez rechazó apelación

En la estación de Carabinero de la Policía en Bogotá, seguirá privada de la libertad la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento que le fue impuesta el 18 de diciembre de 2024, rechazando la apelación que interpuso su defensa.

Leer: Fiscalía niega principio de oportunidad a Sandra Ortiz por información “confusa y contradictoria”

La alta exfuncionario del Gobierno Petro fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Las pruebas en su contra dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido $3.000 millones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, transportado y entregado la suma, correspondiente al pago de coimas, al entonces presidente del Senado, Iván Name, hoy preso junto al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, en la cárcel La Picota de Bogotá por corrupción.

Leer: “Tiene mucho que contarle al país”: Olmedo López pide garantías para la exconsejera, Sandra Ortiz