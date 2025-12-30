¡Arsenal en lo más alto! Tabla de posiciones de la Premier League tras últimos partidos del 2025

Con seis partidos de la fecha 19 de la Premier League, se despidió del 2025 la considerada, para muchos, mejor Liga del mundo. La jornada dejó como principal resultado una victoria aplastante del Arsenal, la cual lo mantiene en lo más alto del campeonato, pase lo que pase al final de la jornada.

El equipo de Mikel Arteta le ganó a un rival directo por el título, el Aston Villa, imponiéndose 4-1 con anotaciones de Gabriel Magalhães, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesus; el descuento de la visita lo marcó Ollie Watkins.

Entretanto, el Manchester United no pudo pasar del empate ante el colero Wolverhampton, equipo que tuvo como titulares a Yerson Mosquera y Jhon Arias, siendo sustituido este a los 90+5 minutos. El local abrió el marcador con Joshua Zirkzee; Wolves empató con Ladislav Krejčí.

Por su parte, Chelsea empató 2-2 con el Bournemouth. Los londinenses marcaron con Cole Palmer y Enzo Fernández; la visita anotó a través de David Brooks y de Justin Kluivert.

Resultados de la fecha

Burnley 1-3 Newcastle

Chelsea 2-2 Bournemouth

Nottingham Forest 0-2 Everton

West Ham United 2-2 Brighton

Arsenal 4-1 Aston Villa

Manchester United 1-1 Wolverhampton

Tabla de posiciones

Primeros partidos del año

El 2026 comenzará con cuatro partidos de la Premier League, los cuales se disputarán este jueves 1 de enero en complemento de la fecha 19 del campeonato de Inglaterra.

[12:30PM] Crystal Palace Vs. Fulham

[12:30PM] Liverpool Vs. Leeds United

[3:00PM] Sunderland Vs. Manchester City

[3:00PM] Brentford Vs. Tottenham