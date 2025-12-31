Hugo Rodallega, elegido el mejor jugador de la Liga colombiana en el 2025

Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe en la conquista de la décima estrella. / Twitter: @Santafe.

Como cada 31 de diciembre, el dario El País de Uruguay da a conocer en horas de la mañana los ganadores de la encuesta América le responde a El País, en la cual participan periodistas de toda la región para elegir, principalmente, al Rey de América, y al mejor jugador de cada país.

En Colombia no hubo sorpresas, el ganador fue el experimentado delantero Hugo Rodallega, quien fue el capitán y la gran figura en la conquista de la décima estrella de parte de Independiente Santa Fe.

Rodallega fue el jugador más votado gracias a los 16 goles que convirtió durante la Liga 2025-I, en la cual finalizó como máximo anotador. Como si fuera poco, el delantero vallecaucano pasó a la historia y le dio la vuelta al mundo por su tanto en la final ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

En medio del drama normal que despiertan todas las finales, el jugador de 40 años, en ese momento 39, decidió darle un tinte más. Lesionado y al borde de abandonar el terreno de juego, continuó en el campo, marcando el gol que significó la remontada Cardenal y el décimo título liguero de Santa Fe.

En su lista de logros del 2025, Hugo Rodallega sumó uno más, haber sido el goleador de todo el año por Liga, registrando 23 anotaciones. El argentino Luciano Pons le siguió con 18 tantos; Alfredo Morelos convirtió 16; el también argentino Francisco Fydryszewski marcó 15 y Edwin Cardona, anotó 13 goles.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲! ⚽😎



Estos son los máximos goleadores de la #LigaBetPlayDIMAYOR en el 2025 💥#LoDamosTodo pic.twitter.com/uIWviHn1LA — DIMAYOR (@Dimayor) December 28, 2025

¿Quién fue la ganadora en la categoría femenina?

Entretanto, por la Liga femenina, la mejor jugadora de la Liga colombiana elegida por los votantes del diario El País de Uruguay fue la portera del Deportivo Cali y la Selección Colombia, Luisa Agudelo.