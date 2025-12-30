Juan Arizala ya no jugará en el Milan: Otro equipo italiano le habría ganado el fichaje

Juan Arizala, en el pasado Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

El lateral izquierdo Juan Arizala, al servicio del Deportivo Independiente Medellín, ya no será transferido al Milan; no obstante, su futuro inmediato sí seguirá en Europa y, directamente, en Italia.

Según informó el italiano Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases y el mismo que había anticipado su llegada al Milan, hubo un cambio de planes, tras una nueva oferta recibida por otro club italiano.

“Udinese iguala la propuesta del AC Milan para fichar al lateral colombiano Juan Arizala, procedente del Independiente Medellín”, informó Romano a través de su cuenta de Twitter.

Y añadió asegurando que el nariñense optó por esta nueva oferta: “Udinese secuestra el acuerdo tras el acuerdo alcanzado entre el AC Milan e Independiente. El Milan quería ceder a Arizala al Toulouse; el Udinese le ofreció un puesto en el primer equipo, convenciendo a Arizala”.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Udinese match AC Milan proposal to sign Colombian LB Juan Arizala from Independiente Medellin.



Udinese, hijacking deal after agreement done between AC Milan & Independiente.



Milan wanted to loan Arizala to Toulouse; Udinese offer 1st team spot, convincing Arizala. pic.twitter.com/fn2rvLCw9G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

¿Cuánto dinero recibirá el Medellín?

Según lo informado por Fabrizio Romano anteriormente, Medellín estará recibiendo 3 millones de euros por el traspaso del joven lateral Juan Arizala, equivalente a alrededor de más de 13 mil millones de pesos colombianos.

Históricamente, Udinese ha sido un buen destino para los futbolistas colombianos en los últimos años. Por el club han pasado nombres como Cristian Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, Pablo Armero y Duván Zapata, entre otros.