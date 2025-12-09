10 Listas a la Cámara de Representantes por el Quindío y seis candidatos al Senado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En noticias políticas, según la Registraduría en el departamento del Quindío se inscribieron 10 listas a la Cámara de Representantes, 5 Partidos políticos (Liberal, Cambio Radical, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Verde Oxígeno.

5 coaliciones (Ahora Colombia, Centro Democrático Partido - Conservador, Frente Amplio, Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico) y tres aceptaciones al Senado de la República en la registraduría en el Quindío, ellos son (ALMA - José Manuel Ríos, Alma - José Albeiro Torres y Alianza Verde)

Listas confirmadas Cámara de representantes

Cambio Radical

Lista cerrada de Cambio Radical a la Cámara por el Quindío. Foto Adrián Trejos Ampliar

Jhon Édgar Pérez Rojas

Óscar Marín

Yenny Alexandra Trujillo Alzate

Partido Liberal

Candidatos partido Liberal por el Quindío. Foto: Cortesía redes sociales Ampliar

Sandra Bibiana Aristizábal Saleg

Luisa León

Daniel Restrepo

Coalición Nueva Colombia

Coalición Nueva Colombia. Foto: Cortesía Nuevo Liberalismo Ampliar

Jovan Andrés Sánchez López

Francy Yuli Pérez Medina

Jairo Martínez Niño

Pacto histórico

Candidatos Pacto Histórico por el Quindío. Fotos Cortesía redes sociales Ampliar

Miguel Ángel Grisales Suárez

Mónica Bolívar Forero

Carlos Ernesto Rozo Flórez

Coalición Centro democrático- Partido Conservador

Lista de coalición Centro Democrático - Partido Conservador Foto: Cortesía Campaña Jesús Bedoya Ampliar

Luz Adriana Gómez

Juan Camilo Cárdenas

Jesús Armando Bedoya

Cinco listas adicionales a la cámara que aún no se conocen los nombres, ellos son, Fuerza Ciudadana, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Frente Amplio y Verde Oxígeno,

Senado Quindío

Hay seis candidatos de aspirantes al senador de la república que nacieron en el Quindío que se inscribieron.

Coalición Alma

Foto: Cortesía archivos personales de candidatos al Senado Ampliar

Albeiro Torres Soto

José Manuel Ríos Morales

Coalición Nueva Colombia

Juan Baena, candidato al Senado. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Juan Javier Baena

Partido Alianza Verde

Néstor Daniel García, candidato Senado Alianza Verde, Foto Cortesía Facebook candidato Ampliar

Néstor Daniel García Colorado

Centro Democrático

Carlos Andrés Toro

Partido Demócrata Colombiano

Daniel Rubio Márquez.