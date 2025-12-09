10 Listas a la Cámara de Representantes por el Quindío y seis candidatos al Senado
Las elecciones para el congreso de la república serán el 9 de marzo de 2026
Informe candidatos Quindío
07:34
En noticias políticas, según la Registraduría en el departamento del Quindío se inscribieron 10 listas a la Cámara de Representantes, 5 Partidos políticos (Liberal, Cambio Radical, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Verde Oxígeno.
5 coaliciones (Ahora Colombia, Centro Democrático Partido - Conservador, Frente Amplio, Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico) y tres aceptaciones al Senado de la República en la registraduría en el Quindío, ellos son (ALMA - José Manuel Ríos, Alma - José Albeiro Torres y Alianza Verde)
Contexto:
Listas confirmadas Cámara de representantes
Cambio Radical
Jhon Édgar Pérez Rojas
Óscar Marín
Yenny Alexandra Trujillo Alzate
Partido Liberal
Sandra Bibiana Aristizábal Saleg
Luisa León
Daniel Restrepo
Coalición Nueva Colombia
Jovan Andrés Sánchez López
Francy Yuli Pérez Medina
Jairo Martínez Niño
Pacto histórico
Miguel Ángel Grisales Suárez
Mónica Bolívar Forero
Carlos Ernesto Rozo Flórez
Coalición Centro democrático- Partido Conservador
Luz Adriana Gómez
Juan Camilo Cárdenas
Jesús Armando Bedoya
Cinco listas adicionales a la cámara que aún no se conocen los nombres, ellos son, Fuerza Ciudadana, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Frente Amplio y Verde Oxígeno,
Senado Quindío
Hay seis candidatos de aspirantes al senador de la república que nacieron en el Quindío que se inscribieron.
Coalición Alma
Albeiro Torres Soto
José Manuel Ríos Morales
Coalición Nueva Colombia
Juan Javier Baena
Partido Alianza Verde
Néstor Daniel García Colorado
Centro Democrático
Carlos Andrés Toro
Partido Demócrata Colombiano
Daniel Rubio Márquez.