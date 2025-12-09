Armenia

10 Listas a la Cámara de Representantes por el Quindío y seis candidatos al Senado

Las elecciones para el congreso de la república serán el 9 de marzo de 2026

Informe candidatos Quindío

Informe candidatos Quindío

07:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Delegado de la Registraduría en Quindío, Carlos Eduardo Gallego. Foto: Cortesía Registraduría

Armenia

En noticias políticas, según la Registraduría en el departamento del Quindío se inscribieron 10 listas a la Cámara de Representantes, 5 Partidos políticos (Liberal, Cambio Radical, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Verde Oxígeno.

5 coaliciones (Ahora Colombia, Centro Democrático Partido - Conservador, Frente Amplio, Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico) y tres aceptaciones al Senado de la República en la registraduría en el Quindío, ellos son (ALMA - José Manuel Ríos, Alma - José Albeiro Torres y Alianza Verde)

Contexto:

Listas confirmadas Cámara de representantes

Cambio Radical

Lista cerrada de Cambio Radical a la Cámara por el Quindío. Foto Adrián Trejos

Jhon Édgar Pérez Rojas

Óscar Marín

Yenny Alexandra Trujillo Alzate

Partido Liberal

Candidatos partido Liberal por el Quindío. Foto: Cortesía redes sociales

Sandra Bibiana Aristizábal Saleg

Luisa León

Daniel Restrepo

Coalición Nueva Colombia

Coalición Nueva Colombia. Foto: Cortesía Nuevo Liberalismo

Jovan Andrés Sánchez López

Francy Yuli Pérez Medina

Jairo Martínez Niño

Pacto histórico

Candidatos Pacto Histórico por el Quindío. Fotos Cortesía redes sociales

Miguel Ángel Grisales Suárez

Mónica Bolívar Forero

Carlos Ernesto Rozo Flórez

Coalición Centro democrático- Partido Conservador

Lista de coalición Centro Democrático - Partido Conservador Foto: Cortesía Campaña Jesús Bedoya

Luz Adriana Gómez

Juan Camilo Cárdenas

Jesús Armando Bedoya

Cinco listas adicionales a la cámara que aún no se conocen los nombres, ellos son, Fuerza Ciudadana, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Frente Amplio y Verde Oxígeno,

Senado Quindío

Hay seis candidatos de aspirantes al senador de la república que nacieron en el Quindío que se inscribieron.

Coalición Alma

Foto: Cortesía archivos personales de candidatos al Senado

Albeiro Torres Soto

José Manuel Ríos Morales

Coalición Nueva Colombia

Juan Baena, candidato al Senado. Foto: Adrián Trejos

Juan Javier Baena

Partido Alianza Verde

Néstor Daniel García, candidato Senado Alianza Verde, Foto Cortesía Facebook candidato

Néstor Daniel García Colorado

Centro Democrático

Carlos Andrés Toro

Partido Demócrata Colombiano

Daniel Rubio Márquez.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad