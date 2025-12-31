Giorgian De Arrascaeta elegido ‘Rey de América’: ¿Quién fue el mejor colombiano?

Giorgian De Arrascaeta fue elegido como el mejor jugador de América / Getty Images / Rodrigo Valle

Giorgian De Arrascaeta fue votado como el mejor futbolista de América en los premios organizados por el dario El País de Uruguay, tras consagrarse campeón en todas las competencias que participó el Flamengo: Brasileirao, Copa Libertadores, Supercopa de Brasil, Torneo Carioca, Derby de las Américas y Copa Challenger.

El uruguayo disputó 69 partidos, de los cuales registró un total de 28 goles y generó 19 asistencias durante toda la temporada, lo que lo llevó a convertirse en el máximo goleador extranjero de Flamengo, por arriba de Narciso Doval.

Además, el centrocampista fue el goleador de la Selección de Uruguay tras acumular tres anotaciones, una de ellas de chilena, superando a Rodrigo Aguirre, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Federico Viñas.

De Arrascaeta logró 179 votos en la 40° edición de América le responde a El País en donde participaron 264 periodistas deportivos de 16 países del continente.

Un menino que de criança correu atrás do seus sonho, com sua maior fortaleza a FÉ 🤴 pic.twitter.com/qu2MKYLmHk — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) December 31, 2025

¿Quién fue el mejor colombiano?

Jhon Arias, por su parte fue el mejor colombiano de esta categoría, pues se encuentra ubicado en la sexta casilla tras recibir 3 votos, al igual que Erick Pulgar de Flamengo.

Cabe mencionar que a Jhon Arias únicamente se le tiene en cuenta lo que realizó durante el primer semestre con Fluminense, periodo en el que tuvo un destacado rendimiento en en el Mundial de Clubes.

Posteriormente, el colombiano fue transferido al Wolverhampton de Inglaterra para continuar su carrera deportiva, por lo que su desempeño en Europa no es tenido en cuenta, ya que este reconocimiento es exclusivo para jugadores que compiten en América.