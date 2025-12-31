Alfredo Arias fue elegido el mejor técnico de la Liga colombiana en el 2025

Alfredo Arias contó una emotiva anécdota con los hinchas de Junior, previo a la final ante Tolima / Colprensa

El uruguayo Alfredo Arias fue votado como el mejor técnico de la Liga colombiana en el 2025, luego de finalmente consagrarse campeón del fútbol del país, conquistando la undécima estrella con el Junior de Barranquilla.

Arias recibió este reconocimiento tras la votación organizada por el diario El País de Uruguay, cuyo principal fin es elegir al mejor jugador del continente en la temporada (Rey de América), pero donde también se destacan jugadores, equipos y técnicos de los distintos campeonatos de la región.

Arias, de 67 años, llegó al equipo barranquillero durante el segundo semestre del año, dejando en claro de entrada que su objetivo sería alzar el título al final del presente campeonato.

En total, dirigió 28 partidos por Liga, con un saldo de 15 triunfos, siete empates y seis derrotas. Tras superar en el cuadrangular al gran favorito, Atlético Nacional, América y Medellín, su equipo logró la mayor diferencia en una final en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano, imponiéndose 4-0 en el marcador global al Tolima.

Junior, el mejor equipo

Así como Alfredo Arias se quedó con el reconocimiento de mejor entrenador del país, Junior fue destacado como el mejor equipo del 2025 en Colombia, imponiéndose a Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre. Hugo Rodallega, precisamente del cauadro Cardenal, fue votado como el mejor jugador.