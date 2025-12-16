Verónica Alcocer regresó a Colombia: ¿Cómo logró volver al país tras su inclusión en lista Clinton?

La inclusión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás y su esposa Verónica Alcocer, les ha traído varios problemas, entre ellos afectaciones que le habían impedido a la primera Dama regresar al país.

En una intervención, el alto mandatario había expresado su rechazo a las restricciones que le estaban impidiendo a Verónica regresar a Colombia, teniendo en cuenta que varias aerolíneas dejaron de venderles vuelos al estar asociadas con empresas norteamericanas y preferir evitar problemas con el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que Verónica Alcocer ya regresó al país, tras haber estado varias semanas en Suecia en medio de polémicas y suspicacias por los presuntos altos costos de su estadía.

Aunque no se conocen muchos detalles de su regreso, el presidente habría cumplido con su palabra y habría movido fichas en Casa de Nariño para que Verónica pudiera retornar al país en un vuelo comercial.

¿En qué polémica ha estado envuelta la primera Dama?

La vida de Verónica Alcocer ha estado envuelta en polémicas y comentarios por su estadía en Suecia, y su presunta injerencia en la compra de los aviones Gripen con la empresa sueca.

Una publicación de un medio sueco, dejó ver que la vida de Verónica Alcocer en este país, estuvo rodeada de entradas a los mejores restaurantes, eventos exclusivos, y acompañada de gente de la alta sociedad escosesa.

A todo esto, se le suma que su estadía en Suecia, la relacionaron con una presunta injerencia para la compra que el gobierno Petro hizo con la empresa Saab para los aviones Gripen.