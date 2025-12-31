Cambios en el costo de los proyectos en Santander: Gobernador sobre aumento del salario mínimo

Bucaramanga, Santander

El gobernador de Santander se pronunció sobre el aumento del salario mínimo para el año 2026 y advirtió que este ajuste podría incrementar los costos de varios proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en el departamento.

Según explicó, si un proyecto fue presupuestado con un aumento salarial determinado y el incremento final supera lo previsto, los contratistas podrían solicitar recursos adicionales. “Si hay un proyecto en ejecución y el contratista tenía proyectado un aumento del 7% o del 10%, pero el incremento termina siendo mayor, ese porcentaje adicional seguramente lo van a empezar a pedir. Esto nos puede generar problemas por el aumento de costos en los diferentes proyectos que se desarrollan en Santander”, aseguró el mandatario.

Díaz Mateus reiteró que los principales afectados serían los ciudadanos, debido a que muchos cobros están tasados en salarios mínimos, como ocurre con las multas. En ese sentido, explicó que una sanción que antes tenía un valor de $50.000 podría aumentar hasta $80.000.

Para mitigar el impacto de estos incrementos, el gobernador destacó que el recaudo de impuestos durante 2025 fue positivo y permitió fortalecer las finanzas del departamento. “Tenemos unas finanzas sanas. Logramos un aumento en el recaudo del impuesto vehicular superior a los $54.000 millones frente a lo que teníamos previsto”, señaló.

Asimismo, explicó que este resultado también beneficia a los municipios, ya que el 20% del recaudo se destina a aquellos que cuentan con direcciones de tránsito. “De los $176.000 millones que se recaudarán, frente a los $121.000 millones proyectados inicialmente, el 20% irá a los municipios”, agregó Díaz Mateus.

Finalmente, el mandatario indicó que en otros frentes, como la lucha contra el contrabando, el departamento registra un superávit de $7.000 millones.