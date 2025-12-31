Asocapitales alerta impactos del aumento del salario mínimo en transporte, PAE y obras

ECONOMÍA

El aumento del 23% del salario mínimo legal en Colombia para el 2026 , reconocido como un avance para la clase trabajadora por el Gobierno Nacional, podría generar efectos significativos en las finanzas de las ciudades capitales, según señaló Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá y actual director general de Asocapitales.

Entre los principales impactos señalados por Santamaría se destacan:

Transporte masivo: Los costos operativos dependen en más del 45% de los salarios, por lo que se proyecta un incremento en los pasajes de entre 200 y 400 pesos . Además, los sistemas enfrentan retos financieros adicionales por mantenimiento e infraestructura.

Santamaría hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales para monitorear la situación financiera de los sistemas de transporte, programas sociales y proyectos de vivienda, y evitar riesgos de desequilibrio económico en las ciudades.

Salario mínimo 2026: Este es el decreto del ajuste de 23,7% para el próximo año

El ajuste será del 23,7%, lo que dejará el salario mínimo en 2026 en $2.000.000.

Exactamente, quedaría en $1.750.905., pero con el auxilio de transporte en $295.000, el salario mínimo en el próximo año se fijaría en $2.000.000.

Este es el decreto oficial

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino publicó el decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo legal para el año 2026 y el decreto 1470 de 2025, que determina el auxilio de transporte.

“¡ConDignidadCumplimos!”, de esta manera el ministro Sanguino celebró que Colombia contara con un salario vital familiar en el próximo año.

En rueda de prensa convocada en Casa de Nariño, el ministro de Trabajo señaló que: “el gobierno del cambio recibió el salario mínimo del gobierno Duque en un millón y lo está entregando en 2 millones de pesos (…), que significa una reducción de pobreza. A la fecha, con esta política, hemos logrado sacar de la pobreza un millón trescientos mil colombianos por la vía de los ingresos y no por la vía de los programas remediales”.