¿Juan Carlos Ramírez ya es el nuevo entrenador del Deportivo Pereira? Esto dijo

Deportivo Pereira atraviesa una de sus peores crisis financieras. Fue tan grave el asunto, que el entrenador Rafael Dudamel se fue del equipo porque no le pagaban su sueldo, los jugadores se negaron a terminar los partidos de la Liga Colombiana 2025-II, jugando el cuadro Matecaña con futbolistas Sub-20 la última parte del campeonato.

A esto se le suma que el equipo podría perder el reconocimiento deportivo, ya que se encuentra en un proceso ante el Ministerio de Deportes por falta del cumplimiento en sus obligaciones salariales. En el pasado, también sufrió la suspensión laboral por parte del Ministerio de Trabajo.

¿Quién podría ser nuevo entrenador del Pereira?

En los últimos días, se supo que el entrenador colombiano y exfutbolista Juan Carlos Ramírez estaría cerca de firmar como nuevo técnico del equipo. En conversación con Caracol Deportes, el antioqueño se refirió a este tema y a las afirmaciones que él sería el técnico, “Hasta el momento he tenido algún acercamiento con el Pereira, pero me toma por sorpresa”.

En el proceso de la búsqueda por un nuevo entrenador, luego de la salida del venezolano en octubre del 2025, los dirigentes deben buscar a alguien más para este cargo, ante el proceso que ha tenido Ramírez, comentó: “Ha estado la posibilidad de hablar con el gerente Deportivo Pereira unos días atrás. Yo les pasé una propuesta para acceder al cargo, según el nuevo proyecto que piensa lanzar el equipo, pero realmente no he tenido una comunicación directa en los últimos días”.

De igual manera, se supo cuáles fueron los requerimientos del gerente deportivo del equipo Matecaña, Diego Alejandro Rendón. “Tener un club que sea competitivo, que pueda estar a las expectativas de toda la hinchada de Deportivo Pereira. En el tema financiero, tratar de hacer una combinación y que muchos jóvenes que vienen buscando la posibilidad de ser futbolistas profesionales tenga una oportunidad”.

Sobre su posible cuerpo técnico, dijo: “Con el profe Rubén Bedoya yo he tenido la posibilidad de trabajar cuando cogimos Envigado en el año 2015 -16, yo era el asiste de él en el equipo profesional. Pero ahora, él desde hace rato viene trabajando con Leonel (Álvarez) y hace rato no converso con él”, indicó Juan Carlos Ramírez.

Lo cierto es que hasta el momento, el equipo no ha sido claro en ninguno de todos los líos con los que está terminando el 2025. En uno de sus últimos comunicados, Deportivo Pereira informó que el nuevo dueño era Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia, pero aún no se han presentado la anunciada rueda de prensa, ya al parecer se está a la espera de que el representante legal llegue de Europa.