¿Se acabará la prima de los congresistas? Gobierno alista decreto para reducir esta asignación

Congresistas tendrán aumento del 7% en su sueldo: superará los $52 millones en 2025

La prima de los congresistas del país no se escapará de los ajustes del Gobierno, que están planeando para enfrentar la deuda que tiene el país y evitar una crisis fiscal.

Así las cosas, el Gobierno está terminando de cocinar un decreto para eliminar una ordenanza que ha venido beneficiando a los miembros del Congreso de la República desde 2013.

Se trata del decreto 2170 del 4 de octubre de 213 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del cual se le entrega una prima a los congresistas del país.