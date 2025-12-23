Carlos Chacón y Olga Lucia Velásquez, reconocidos como los mejores congresistas de 2025

Los resultados, que miden la percepción de desempeño entre 264 congresistas encuestados, confirman que ambos legisladores no solo dominan en reconocimiento, sino que llegan fortalecidos a la carrera rumbo a las elecciones legislativas de 2026.

Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, el senador más influyente del año.

Según el estudio, Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores superando ampliamente a sus competidores directos .

Su reconocimiento se explica por una agenda legislativa prolífica que abarcó temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.

Entre los proyectos que más reconocimiento le dieron se destacan:

Ley Sara Sofía, pilar en la defensa y protección de la niñez.

Mesada 14 para maestros, una reivindicación histórica para el magisterio.

Reconocimiento del carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial, medida esperada por servidores de la Rama Judicial, Fiscalía y Justicia Penal Militar.

Colegios sin madrugón, propuesta con impacto nacional para mejorar rendimiento y bienestar de estudiantes.

Inembargabilidad de animales de apoyo emocional, una iniciativa de alto valor social.

El sondeo reafirma que Chacón se consolidó como uno de los senadores más activos en debates de control político, lo cual fortaleció su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.

Olga Lucía Velásquez: la representante más destacada del país

En la Cámara, la encuesta indicó que Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes consultados .

La congresista del Partido Verde destaca por dos grandes pilares:

Su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, hoy uno de los temas más sensibles y urgentes para el país.

Su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno, donde se ha convertido en una voz de articulación, vigilancia y responsabilidad.

Su presencia constante en plenarias, su capacidad de interlocución y su solvencia técnica la posicionan como una de las mujeres más influyentes del Congreso y una de las cartas fuertes de su partido para 2026.

Los cinco congresistas más destacados según la encuesta

Senado (2024-2025)

1. Alejandro Carlos Chacón – 14,4%

2. Iván Cepeda – 10,6%

3. Juan Felipe Lemos – 9,6%

4. Voto en Blanco – 5,8%

5. Andrés Felipe Guerra – 4,8%

Cámara de Representantes (2024-2025)

1. Olga Lucía Velásquez – 11,3%

2. José Octavio Cardona – 8,8%

3. Voto en Blanco – 6,3%

4. Hernán Darío Cadavid – 4,4%

5. Andrés Forero – 4,4%