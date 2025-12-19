Petro sale en defensa de Ricardo Bonilla: “Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”

Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, imputado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

#POLÍTICA “El exministro de Hacienda solo se reunió fue con ponentes de la ley del Presupuesto y de la Comisión Interparlamentaria del crédito, que es lo que le corresponde hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024”, aseguró el presidente Gustavo Petro tras la captura… pic.twitter.com/RxTQmCPoWX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 19, 2025

Según dijo el mandatario desde su cuenta de X que Ricardo Bonilla jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia y que tampoco hizo algún cupo indicativo a congresistas.

“Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro Bonilla, imputado por el escándalo de corrupción en la UNGRD, solo se reunió con ponentes de la ley del presupuesto y de la comisión interparlamentaria del crédito, que es lo que aseguró le correspondía hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024.

“El exministro de hacienda solo se reunió fue con ponentes de la ley del presupuesto y de la comisión interparlamentaria de crédito, que es lo que le corresponde hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024. Si el congreso no aprueba el presupuesto yo puedo decretarlo”.

El jefe de estado agregó que los proyectos que entregaron los congresistas de la Comisión interparlamentaria a la UNGRD a través de tercera persona, no solo podían solicitarlos, sino que se los permite la constitución.

“Los proyectos que entregaron los parlamentarios de la comisión interparlamentaria a la UNGRD a través de tercera persona, no solo podían solicitarlos, se los permite la constitución, Pero no se aprueban en el presupuesto, allí solo hay partidas globales”.

Agregó el presidente Petro que él mismo suspendió la financiación de este tipo de proyectos y que además, jamás se giraron recursos que se pudieran constituir en cupos indicativos de contratos para congresistas.