Yerson Candelo confirma que no quiere seguir en el América ¿Podría llegar a Santa Fe?

Yerson Candelo vivió un 2025 complicado por una lesión de menisco en la rodilla que lo llevó a perderse el segundo semestre del año debido a la recuperación. Incluso, el futbolista confesó que tuvo que jugar infiltrado en muchos partidos ante la necesidad que tenía el equipo Escarlata.

En diálogo con El VBar Caracol, el futbolista de 33 años manifestó que su intención es salir del América y que ya se encuentra trabajando en ponerle fin a su contrato con la institución. Por su parte, confirmó que Santa Fe ha mostrado interés desde hace unos meses y es una opción que analiza para seguir su carrera.

“Lo más probable es que tenga otro color para el año entrante, estamos en proceso de finalizar el contrato con América, quedan restando seis meses. Estamos organizando ese tema”, comenzó diciendo.

Dejó claro que no hay nada cerrado con otro equipo, pues espera la terminación del contrato para enfocarse en tomar la decisión. “No hay nada cerrado como tal. Sí ha habido acercamientos, estoy enfocado en cerrar el vínculo con América y tomar las decisiones correctas”.

¿Ha habido acercamientos con Santa Fe?

“Sí, hace seis meses hablamos, había una fuerte posibilidad de ir. Por un tema de una cirugía que tenía y por pedido del técnico de turno del América, no se dio la salida, pero ahora continuó el interés. Estoy mirando opciones, estoy enfocado en finalizar el vínculo con América y tomar la mejor decisión”, contó.

“Yo creo que Santa Fe es un club grande, muy importante en nuestro fútbol, ha venido haciendo las cosas bien y va a disputar torneo internacional y para cualquier jugador es atractivo poder estar ahí. Primero por el grupo que tiene, tiene un grupo muy sano y unido, tengo amigos ahí, y eso es fundamental para competir bien y conseguir objetivos, así que es un atractivo para cualquier jugador”, añadió.

El tema salarial con América: “El club, en lo personal me han cumplido, todo está okey. Estamos organizando algunos temas que por fechas de contrato se cumplen, no salariales y estamos organizando toda esa situación, pero en lo personal no tengo nada que decir del club por esa parte”.

Su paso por América: “En América, hubo algunas dificultades. Al final, el tema físico en el cual el primer semestre de esta temporada, gran parte de él lo jugué con una lesión de menisco, incluso la Sudamericana. Esos temas no salieron al aire, los manejemos bien internamente, el club tenía la necesidad de contar con mis servicios, Mateo Castillo estaba fracturado y me tocó jugar así, haciendo cosas antes de cada partido. Por ese lado, fue un esfuerzo personal y por ayudar al equipo que necesitaba. La calificación, yo creo que es un rendimiento aceptable, no con mucho feeling de parte de la hinchada por diferentes situaciones, por mi pasado en los equipos verdes, por muchas cosas la tolerancia fue diferente y no es un tema ajeno que logró influir un poco y que todo fluyera como tal. En lo grupal, se hicieron buenas participaciones, no se consiguió los objetivos, logramos jugar una final de Copa, la perdimos y avanzamos a una instancia que hace mucho no llegaba el equipo en Sudamericana. Al final no se nos dio y estamos claros que cuando no logramos quedar campeones, es un fracaso para el ojo externo”.

¿Por qué no sigue?: “Fue un tema en conjunto, pero primero personal. El ambiente se tornó un poco pesado para mí, externamente Cali no es una ciudad fácil, muchas veces uno toma posiciones por la tranquilidad de la familia también. Después, la parte técnica también se plantó en una posición en la que ellos no sabían de lo que venía arrastrando a lo largo del inicio del primer semestre. El tema de la lesión, de la recuperación, que me aceleré un poco y eso influyó para terminar no estando disponible y el cuerpo técnico necesitaba que estuvieran 100% para ellos, porque fue un momento difícil, y ellos tomaron una posición que no iba a ser prioridad, pero tampoco me cerraron la puerta como tal. Fue una decisión más personal.