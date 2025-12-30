El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente de la Andi prevé alza en la inequidad y la informalidad tras aumento del salario mínimo

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, donde reaccionó al incremento del salario mínimo del 23.7% en Colombia para el 2026.

Quien preside la Andi mencionó que tiene varias preocupaciones, una de ellas el grupo de personas en informalidad que, según mencionó, seguirá creciendo tras el anuncio del presidente Gustavo Petro.

“Cerca de 11 millones de colombianos no alcanzaban a ganar el salario mínimo de 2025. En promedio, el ingreso es $1.040.000 al mes, esas personas no tendrán un incremento salarial, pero sí van a sufrir un alza inmensa en el valor de los productos de la canasta familiar”, afirmó.

Mencionó también que las personas más vulnerables no son las que ganan el salario mínimo, sino las que están en la informalidad y perciben 1 millón de pesos al mes.

¿Cuáles son las implicaciones del aumento del salario mínimo para los trabajadores informales?

Explicó que esta alza en el salario mínimo “los aleja de ser formales y genera un efecto importante en el costo de la canasta (familiar) y en la atención de sus servicios básicos”.

Por esto, apuntó que lo que pasará en Colombia de manera casi inmediata es el aumento de la inequidad y la pobreza.

También puede leer: MinTrabajo destacó el salario mínimo en medio de controversias del sector privado y sindicatos

“Ese será uno de los efectos menos estudiados, menos destacados y más contundentes en términos de esta decisión”, indicó.

¿Qué empresas se ven más afectadas con el aumento del salario mínimo 2026?

Mac Master aseguró que sí hay algunas empresas que pueden sopesar ese incremento del salario mínimo en Colombia, destacando el papel de las empresas grandes del país, pues “no son ellas las que terminarán despidiendo empleados”. Sin embargo, mostró preocupación por las pequeñas y medianas empresas.

Vea aquí: Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

“¿Qué va a pasar a las empresas medianas y pequeñas? ¿qué les va a pasar a las tiendas, a los talleres, a las personas del servicio doméstico bajo la informalidad? Eso lo tenemos que resolver. ¿Somos capaces en las Pymes colombianas de pagar un costo total de cerca de $3 millones?”, cuestionó.

Críticas a Gustavo Petro

El presidente de la Andi recordó las palabras del mandatario de los colombianos tras anunciar el incremento del mínimo y señaló que lo más probable es que se produzca un detrimento de los trabajadores informales.

Escuche la entrevista completa aquí: