Anato advirtió “impactos críticos” al turismo por el incremento del salario mínimo para 2026

Por medio de un comunicado de prensa, la asociación manifestó su preocupación por el aumento del salario mínimo para 2026, considerando que “su magnitud genera efectos negativos que trascienden el ámbito laboral” ya que, según la entidad, afectaría también de “manera directa” la sostenibilidad estratégica del turismo receptivo.

De igual manera, agrega que “si bien la protección del poder adquisitivo de los trabajadores es un objetivo legítimo, un aumento cercano al 23% supera ampliamente los escenarios técnicos previstos por el sector”, por lo que califica este ajuste como “un impacto particularmente delicado” dando varios argumentos frente a esto.

El primero de los impactos grandes, según la Anato, sería la “ruptura de la planeación contractual”. “Ya que el sector opera con ciclos largos: tarifas, reservas y contratos con mayoristas internacionales para 2026 fueron cerrados bajo proyecciones macroeconómicas distintas, lo que hoy desestructura costos ya comprometidos” explica la entidad.

Otro de los impactos, sería un “doble choque económico”, argumentando que el incremento sumado con el dólar a bajo precio, crearía una “presión simultanea sobre sus costos y rentabilidad”, refiriéndose a las empresas exportadoras de turismo.

Finalmente, la entidad advierte “efectos macroeconómicos adversos”, explicando que “un aumento desconectado de la productividad puede generar nuevas presiones inflacionarias”, lo que empujaría a las pequeñas y medianas empresas hacia la informalidad.

De igual manera, la presidente de ANATO, Paula Cortés, manifestó que “el turismo es un sector intensivo en empleo formal y encadenamientos productivos, Las decisiones en materia salarial deben basarse en datos técnicos, productividad y realidades de mercado, no en impulsos que terminan debilitando el tejido empresarial que sostiene el empleo”

La asociación terminó haciendo un llamado a que las políticas económicas se realicen bajo un diálogo, análisis técnico y una visión de largo plazo, para garantizar una “sostenibilidad empresarial”.