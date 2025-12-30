El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué los trabajadores informales son los más afectados con el aumento del salario mínimo 2026?

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, habló con La W sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, sus implicaciones e impacto en la economía nacional.

“Los trabajadores que celebran son los formales y ganan un salario mínimo, son alrededor del 14% de Colombia. Los otros que también pueden hacerlo son los que tienen salario integral. Todos los demás tiene que esperar lo que les aumentará la empresa para la que trabajan”, afirmó.

Trabajadores informales, los más afectados

Explicó que a estas personas no les sube el salario con el aumento del salario mínimo, muchos de ellos siendo cuentapropistas.

“Una cosa que reina en Colombia es que nos faltan empresas, 42% del empleo en el país son cuentapropistas. Ante esa realidad, ninguna reforma laboral o aumento del mínimo cambiará las condiciones de esas personas”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: