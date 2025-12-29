Lunes 29 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Peatonal de la 14 en el centro de Armenia- Vanessa Porras de Caracol Radio

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la Terminal de Transportes de la ciudad aumenta el flujo de pasajeros por esta época de fin de año en especial con el objetivo de recibir el nuevo año al lado de las familias que residen en otras regiones del país o que muchos llegan al Quindío a disfrutar de los diferentes atractivos.

El jefe operativo de la terminal terrestre, Miguel Ángel Dussán explicó que desde el 1 de diciembre a la fecha se han presentado 47.407 despachos y se proyecta para el cierre de mes que lleguen a un promedio de 70.000.

En cuanto al número de pasajeros movilizados por la terminal, el funcionario manifestó que a la fecha son 356.370 pasajeros y a 31 de diciembre será de 700.000. Destacó que entre los destinos predilectos para quienes salen del departamento está Bogotá, Cali y Pereira, pero dentro del territorio los turistas llegan a los municipios de Armenia, Filandia, Salento, Montenegro y Quimbaya.

Fue claro que cuentan con toda la capacidad operativa para responder a la alta demanda que se presenta por esta época con las 30 empresas de transporte que están en la terminal, resaltó que ocho de ellas adquirieron convenio empresarial aumentando su flota vehicular.

Invitó a los ciudadanos a utilizar el transporte legal puesto que al adquirir el tiquete en los lugares establecidos es un seguro de vida puesto que se dan todas las condiciones para un viaje sin contratiempos.

Asimismo, mencionó que trabajan de manera articulada con las autoridades con el fin de llamar la atención de los pasajeros para evitar ser víctimas de hurtos por eso refuerzan el mensaje de no descuidar las maletas, estar atento a los menores de edad y no recibir nada a extraños.

Ante la alerta por el incremento de casos de quemados con pólvora en Armenia, autoridades intensifican controles para evitar la comercialización clandestina

En efecto uno de los municipios con mayor afectación por los quemados con pólvora es Armenia y es ahí donde se articulan los esfuerzos por parte de las autoridades para lograr mitigar la problemática.

Alejandro Ceballos líder de operatividad y espacio público de la secretaría de Gobierno de la capital quindiana aclaró que la pólvora no está prohibida y el municipio tiene restricción en todos los artefactos que detonen que no requieren efecto luminoso y los fabricados con fósforo blanco como las papeletas, tacos, culebras, totes entre otros.

Explicó que la secretaría de Gobierno de la ciudad en articulación con la Policía del departamento realiza diariamente controles y registro a los puntos autorizados para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Aseguró que es clave el llamado a los ciudadanos que usan este tipo de elementos para que verifiquen las condiciones con el fin de evitar afectaciones en materia de salud.

Fue claro que están combatiendo la pólvora hecha de manera artesanal porque es la que genera el riesgo de quemadura para quienes usen estos elementos.

Dijo que es fundamental el uso responsable y que los menores de edad no pueden manipular ningún artefacto pirotécnico por más inofensivo que parezca y el llamado a los adultos es a no utilizar la pólvora bajo efectos de sustancias embriagantes o psicoactivas.

Caminata de sensibilización en Armenia para no quemar pólvora el 31 de diciembre y evitar afectaciones para los animalitos

Nuevamente los colectivos y fundaciones animalistas de la ciudad realizan una jornada de sensibilización a favor de los animalitos que resultan afectados en medio de las detonaciones de pólvora, recordemos que también habían realizado un cordón humano para concientizar sobre la problemática.

La animalista de la fundación Eco Huellas, Diana Rodríguez sostuvo que se siguen registrando graves afectaciones a los animales silvestres y domésticos que sufren por la pólvora detonante.

Fue clara que la idea es llamar la atención a la comunidad para evitar su uso para la noche del 31 de diciembre con el objetivo de no tener pérdidas o muertes de los animalitos.

Recordó que también es levantar la voz en honor a Horus que fue un perrito que falleció producto de las afectaciones que le generó el uso de artefactos pirotécnicos en el marco de las noches de velitas a inicios del mes de diciembre.

Resaltó que la actividad denominada te cambio el miedo por la empatía se llevará a cabo este lunes 29 de diciembre desde la plaza de Bolívar de la ciudad y hasta el centro comercial de cielos abiertos que es la peatonal de la 14.

En un balance entregado por la Corporación Autónoma Regional del departamento informaron que en lo que va del 2025 lograron la incautación y recuperación de 962 especímenes de fauna silvestre.

Mónica Jaramillo, líder del Área de Fauna de la entidad manifestó que es una cifra que evidencia la persistencia del tráfico ilegal de especies y el compromiso de para combatir este delito que amenaza la biodiversidad del departamento.

Explicó que realizaron 419 liberaciones, las cuales se han hecho dentro y fuera del departamento con especímenes que no tenían rango de distribución y otras dentro del territorio y que establecieron 773 operativos que dieron origen a la cantidad de especímenes incautados.

Dijo que, como parte de las acciones de control, vigilancia y prevención, la autoridad ambiental ha fortalecido su trabajo articulado con la Policía desarrollando operativos y estrategias pedagógicas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias ambientales y legales del tráfico de fauna.

Un incendio incipiente dejó cinco personas afectadas en una fábrica de frituras en Armenia

En la fábrica de frituras de la empresa Yolis en Armenia se registró un incendio incipiente que dejó a cinco personas afectadas.

De acuerdo con la información del capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad el hecho fue controlado por los mismos trabajadores de la empresa.

Resaltó que cinco personas resultaron afectadas por la inhalación del polvo químico seco de los extintores que fueron usados para controlar la situación.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia falló en primera instancia la acción popular por el abandono del Coliseo del barrio La Patria, desde la gobernación sostienen que avanzan en el proceso de recuperación y que apelarán la decisión

Y es que el escenario deportivo registra dificultades evidentes en su infraestructura lo que impide el uso por parte de la comunidad así que decidieron emprender acciones legales para recuperarlo.

Se trata de Maria José González estudiante de la Universidad Alexander Von Humboldt junto con Robinson Vélez Cardona, y Andrés Felipe Pimienta quienes realizaron todo el proceso en pro de la ciudadanía del barrio La Patria de la ciudad.

En efecto El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia falló en primera instancia a favor de la comunidad puesto que declaró la responsabilidad del departamento del Quindío en la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y al municipio de Armenia en la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, así como, la seguridad y salubridad pública.

En primer lugar, consultamos al líder del barrio La Patria de la ciudad, Julián Ramírez quien celebró la medida puesto que considera son muchos años de lucha para que el coliseo sea usado como se debe. Reconoció que es triste evidenciar el actual panorama puesto que el deterioro es total del techo, gradas lo que no permite el uso y nunca habían obtenido respuesta así que considera es clave el respaldo del Juzgado.

Sobre la situación consultamos desde Caracol Radio a la secretaria de Representación Judicial de la gobernación departamental, Isabel Cristina Lezama quien manifestó que desde el pasado 15 de diciembre el Juzgado falló en primera instancia la acción popular interpuesta por diferentes actores del barrio La Patria en contra del departamento del Quindío y del municipio de Armenia con el fin de amparar sus derechos colectivos al uso del escenario deportivo.

Explicó que la decisión no se encuentra en firme y posterior a la notificación inició la vacancia judicial por eso los términos para la interposición de los recursos correspondientes todavía están vigentes por lo que apelarán la decisión con el objetivo de exponer las razones para que sea revocada o modulada al amparo de los derechos de la entidad territorial.

Ante la escasez de sangre en el Quindío, desde la Cruz Roja alertan sobre personas inescrupulosas que cobran hasta 50 mil pesos para realizar la donación

Y es que la situación es crítica debido a la falta de unidades de sangre en el departamento lo que genera mayor complejidad por la alta demanda en esta época de fin de año debido a la accidentalidad, quemaduras con pólvora entre otros.

Precisamente Esteban Castaño quien es auxiliar administrativo del área de calidad y promoción de la Cruz Roja seccional Quindío evidenció que a través de redes sociales personas inescrupulosas están cobrando hasta 50 mil pesos para realizar la donación de sangre a familias que urgen por la misma.

Explicó que estas personas convierten toda la crisis en un negocio puesto que venden su sangre a las personas que tienen familiares en condiciones difíciles y que requieren con urgencia de la donación.

Alertó sobre dicha práctica puesto que es indebida y que el banco de sangre de la Cruz Roja en el departamento es ajeno a la situación por eso reiteró el llamado a la comunidad a abstenerse y denunciar de inmediato.

A pesar de lo anterior también llamó la atención porque los mismos familiares ante el desespero de que no hay donantes ofrecen dinero para lograr la sangre que con tanta urgencia requieren.

Fue claro que en Colombia está prohibida la venta y la compra de sangre puesto que no es un país desarrollado entonces finalmente busca la restricción evitar sangre de poca calidad para las personas.

EPS del departamento del Quindío adeudan cerca de $670 mil millones a la red de salud

La secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila informó que las EPS mantienen una deuda cercana a los 670 mil millones de pesos con la red de salud del departamento.

También explicó que, pese a una inversión cercana a los 670 mil millones de pesos en el sector salud, la situación obligó a declarar la alerta roja, debido a que la capacidad hospitalaria superó el 183 %, lo que evidenció la necesidad de eliminar barreras en la prestación de los servicios.

Señaló que la medida se tomó de manera preventiva mientras se evalúa el resultado de una acción popular en curso y se buscan soluciones de fondo.

Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que priorice al departamento del Quindío y se garantice el pago oportuno de las deudas que las EPS mantienen con las IPS, una situación que sigue afectando la atención a los pacientes.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades nacionales para que se adopten medidas urgentes que permitan aliviar la crisis del sistema en el Quindío, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la red hospitalaria y se prioriza la atención oportuna de los pacientes en el departamento.

Guardas de seguridad en el Quindío fueron certificados por la Policía en el marco del programa ‘Seguridad 360’

En las instalaciones de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco en la ciudad se llevó a cabo la clausura del Programa “Seguridad 360”. La directora de la entidad en el departamento, Diana Patricia López resaltó la importancia del proceso para generar trabajo articulado que permita la reducción de los delitos.

Explicó que se realizó el convenio con las empresas de seguridad y se certificaron por medio de la Policía y Fenalco donde los guardas están aportando desde la red de apoyo. Afirmó que los guardas de seguridad son la quinta fuerza del país y en el departamento son cerca de 2 mil por lo que continuarán trabajando de la mano puesto que son los primeros en evidenciar los hechos delincuenciales.

Señaló que estarán el próximo año fortaleciendo este tipo de procesos para hacerle frente a los delitos de mayor impacto para el comercio del departamento como es el hurto.