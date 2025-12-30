Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales, Lula Da Silva y Néstor Kirchner. Fotos: (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images) / (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images) / (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images) / (Photo by Ton Molina/NurPhoto via Getty Images)

Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

Juan Pablo Calvás, periodista de La W, realizó un comparativo de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica en los últimos años, cómo manejaron el aumento del salario mínimo en sus países y el impacto que ello tuvo en la inflación al final de cada año.

Aumentos más grandes en el salario mínimo durante gobiernos de izquierda en Latinoamérica:

Argentina, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner : en 2003 se aumentó el 50% el salario mínimo, teniendo una inflación anual del 13.4%

: en 2003 se aumentó el 50% el salario mínimo, teniendo una inflación anual del 13.4% Bolivia, con Evo Morales : en 2010 y 2013 se aumentó el salario mínimo en 20% y la inflación fue de 6.9% (2010) y 6.5% (2013).

: en 2010 y 2013 se aumentó el salario mínimo en 20% y la inflación fue de 6.9% (2010) y 6.5% (2013). Brasil, con Lula Da Silva, Dilma Rousseff y posteriores : el aumento más grande del salario mínimo fue en 2003 con 20%, mientras la inflación para ese año fue del 9.3%

: el aumento más grande del salario mínimo fue en 2003 con 20%, mientras la inflación para ese año fue del 9.3% México, con Andrés Manuel López Obrador : en 2022 el aumento del mínimo fue del 22%, año en el que la inflación fue del 7.07%.

: en 2022 el aumento del mínimo fue del 22%, año en el que la inflación fue del 7.07%. Ecuador, con Rafael Correa: en 2008 aumentó el salario mínimo en 17.65%, teniendo una inflación del 8.83%

