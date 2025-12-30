Jorge Mendes lleva a joya colombiana al fútbol de Portugal: oficializado su fichaje

Primer gran movimiento de Jorge Mendes con la joven promesa colombiana Samy Merheg. El delantero con pasado reciente en Deportivo Pereira, firmó su contrato de representación con la empresa del reconocido agente portugués, Gestifute, en noviembre del presente año. Días después, sale del país y aterriza en la primera división de Portugal.

Samy Merheg y Jorge Mendes / Foto: Samy Merheg Ampliar

Este martes 30 de diciembre, el Sporting Braga de Portugal hizo oficial la contratación del delantero de 19 años, quien llega en calidad de agente libre luego de rescindir su contrato con el Pereira por justa causa y como motivo de la falta de pagos de salarios.

“El SC Braga anuncia que ha llegado a un acuerdo con el delantero colombiano Samy Merheg. El delantero de 19 años llega a nuestro club con la libertad de fichar por las próximas dos temporadas y media (hasta 2028), con opción a dos temporadas más”, especificó la institución en un comunicado.

Merheg lleva trabajando con el equipo principal desde hace varios días y desde el 1 de enero será elegible por el técnico Carlos Vicens.

Así las cosas, el nacido en Pereira se convierte en el quinto colombiano en defender los colores del Sporting Braga. Los anteriores habían sido Wason Rentería, Erick Moreno, Felipe Pardo y Cristian Alexis Borja.

¿Por qué Merheg decidió representar al Líbano?

Nació en Colombia, pero sus abuelos son libaneses, lo que le abrió la posibilidad de representar a este país del Medio Oriente y la tomó. Si bien alcanzo estar en concentraciones con la Selección Sub 20 de Colombia, aseguró que no lo volvieron a llamar desde la Federación, por lo que eligió jugar para el Líbano.

“Estuve en un microciclo de la sub-20 en Colombia. No me volvieron a llamar. La Selección del Líbano me podía llamar, me comuniqué con la federación y tomé la decisión de ir a la selección libanesa. Me dieron la oportunidad en la sub-20, de unas mayores para jugar partidos y en marzo ya había jugado 3 partidos con la selección absoluta de Líbano y si iba a ese partido no tendría la posibilidad (de jugar con Colombia). Optamos con mi familia, si acá no tenía nada, tomé la decisión de ir con la selección libanesa”, reconoció.

“Quedo desligado con la selección colombiana. La FIFA dice que hay unos requisitos y se tiene que cumplir todos. No estaría la posibilidad el cambio de federación, uno de los requisitos es esperar 3 años si no se han jugado más de 4 partidos y otros requisitos. Estoy desligado a la Selección Colombia”, dijo hace poco al VBar Caracol.