Tendencias

Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 30 de diciembre: el 2026 estará lleno de nuevos comienzos

El Profesor Salomón brindó algunas recomendaciones para los nacidos en esta fecha, mientras que a su vez, señaló que el año que viene, estará lleno de bendiciones, aquí los detalles

Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 30 de diciembre: el 2026 estará lleno de nuevos comienzos

Adriana Bibiana Mejía

Las personas que han nacido en este día tienen una gran bendición en sus vidas y además, están destinadas a grandes éxitos. Una recomendación del profesor Salomón, es un baño en ruda, para limpiar las energías y atraer prosperidad y riqueza para el nuevo año que comienza.

  • Color del día: verde menta.
  • Número del día: 0184.
  • Recomendación: darle la vuelta al colchón de la cama y un buen cambio de tendidos.
  • Código sagrado: 88829.
  • Fruta del día: fresas, preferiblemente con miel, para atraer el amor.

Le recomendamos: Estas son las 10 tendencias en tecnología que marcarán el 2026: será un nuevo modelo empresarial

Horóscopo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Aries

Cosas interesantes llegarán a su vida, Aries. Las cartas muestran que viene proyectos para el 2026 que serán efectivos, todo se le dará conforme avance en ellos, créalo.

Número: 3874

Tauro

¡La duda mata, Tauro! Tenga fe en que usted es una persona valiente, siga adelante. Concluya esos proyectos que tenga pendiente y recuerde, no deje que alguien más le diga que no puedo hacer algo, ya que, solo usted se pone las barreras.

Número: 2975

Géminis

¡Luche por sus sueños, Géminis! Grandes bendiciones se avecinan este 2026, las cartas le recomiendan cambiar y renovar para comenzar un nuevo capítulo en su vida, recuerde que los cambios traen consigo buenas noticias.

Número: 7893

Le puede interesar: ¿Qué hacer cuando siente que da más de lo que recibe en pareja? Esto dice la psicología

Cáncer

Buenas noticias llegan a su vida, Cáncer. Las cartas muestran que varios caminos se están alineando a su favor. El 2026 estará lleno de éxitos, sobre todo, los primeros seis meses. Celebre con champaña y no lo olvide, los primeros meses serán claves.

Número: 6349

Leo

Los signos de fuego arrasarán con todo el año que viene, y eso aplica para ustedes, Leo. Las cartas muestran que vienen en camino varias bendiciones y proyectos en su vida que se darán. Pronto van a recuperar toda la energía que en los últimos años ha estado perdiendo o que le han estado robando.

Número: 9804

Virgo

Siga adelante con sus proyectos, Virgo, no mire atrás y no permita que le digan que no puede. Las cartas muestran que las cosas van a cambiar para bien con las personas de su alrededor, como su familia, amigos y demás.

Número: 1764

Libra

Libra, todo lo relacionado con comprar, vender, renovar o trastear, se le dará. Tenga fe en todo lo que haga, es hora de empezar de nuevo para abrirle paso a cosas nuevas este año que estar por comenzar.

Número: 1055

Escorpio

El 2026 volverá a recuperar su imagen, su estatus, Escorpio. Los tres primeros meses del año serán claves para lo que quiera lograr, tenga fe y no desfallezca, todo estará a su favor.

Número: 5913

Sagitario

Sagitario, el 2026 es un año para recuperar, motívese para volver a creer y recuperar el amor, debe trabajar en esta área. Tome una copa y un listón rojo para que así la posición en la que se encuentre en el amor, mejoré en su vida.

Número: 0477

Capricornio

Todo está listo para ustedes, el 2026 estará lleno de cosas nuevas e innovadora que le darán una nueva imagen en su vida. Estos cambios traen consiff

Número: 0158

Acuario

Acuario, grandes proyecciones van a llegar, deje de ser rencoroso y reconcíliense con aquellos que con los que haya tenido alguna discordia, saque lo negativo de su vida para darle paso a lo positivo.

Número: 4436

Piscis

Mucho dinero llegará a sus manos, Piscis. Las cartas muestran que varias bendiciones están por llegar, aproveche cada oportunidad que tenga, recuerde que será un 2026 lleno de bendiciones y nuevos comienzos.

Número: 8850

Otras noticias: ¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad