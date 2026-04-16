Se estrenó el tráiler de la película ‘La nueva Focker’, el regreso de Robert De Niro y Ben Stiller

El miércoles se estrenó el tráiler de la película ‘La nueva Focker’, que marca el regreso de los actores Robert De Niro y Ben Stiller, con la participación de la cantautora y actriz Ariana Grande.

En esta nueva película de la franquicia de ‘La familia de mi novia’, Grande, conocida por su participación en ‘Wicked’, interpreta el interés amoroso del hijo de Stiller, Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo.

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El guionista, director y productor de cine, John Hamburg, quien trabajó en el guion de la película original y sus dos secuelas, dirigió la nueva película.

‘La familia de mi novia’, dirigida por el cineasta Jay Roach, se centraba en un enfermero, Gaylord “Greg” Focker, interpretado por Stiller, que tenía problemas para ser aceptado por el autoritario padre de su novia, Jack Byrnes, encarnado por De Niro.

La película del 2000 superó los 330 millones de dólares en taquilla mundial, y la secuela de 2004, ‘Los Focker: La familia de mi esposo’, que incorporó a Dustin Hoffman y Barbra Streisand como los padres del personaje de Stiller, Bernie y Roz Focker, fue aún más exitosa, recaudando 522 millones de dólares en todo el mundo.

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‘La nueva Focker’ se centra en Henry Focker, el hijo de los personajes de Stiller y Teri Polo (Pam Bynes Focker), quien se compromete con una mujer que parece completamente equivocada para él.

‘La nueva Focker’ se estrenará en cines el 27 de noviembre de 2026.