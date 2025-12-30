¿Fin a los premios The Best? FIFA tomó una radical decisión con la ceremonia para 2026

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái.

A partir de 2026, será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA y reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino.

El anuncio se hizo público durante la Cumbre Mundial del Deporte que se está celebrando en Dubái con la firma de un memorando de acuerdo entre la FIFA y el Consejo de Deportes de Dubái que confirma la nueva colaboración.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, aseguró Infantino un día después de la entrega de los ‘Globe Soccer Awards 2025’ en Dubai.

Por su parte, comentó: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Se espera que próximamente se revelen más detalles sobre las categorías de los premios, los sistemas de nominación y selección de los premiados y fechas de la ceremonia.