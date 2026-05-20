Unai Emery gana su quinta Europa League: consagración con el Aston Villa, tras golear a Friburgo

¡Aston Villa se consagró campeón de la Europa League 2025-26! Este miércoles 20 de mayo, el equipo británico ganó su cuarto título internacional, luego de golear 3-0 al Friburgo alemán en el Tüpraş Stadium de Turquía.

El gestor de esta conquista se llama Unai Emery, considerado como el Míster Europa League. Ganó y su palmarés está adornado ya por cinco títulos en esta competición: tres con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora otra con el Villa, que llevaba 44 años sin un título europeo y 30 desde la última vez que tocaban plata.

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Nadie hubiera apostado a principios de temporada que este equipo estaría un 20 de mayo clasificado ya a la Champions League y a noventa minutos de ganar un trofeo europeo. Pero Emery mejora todo lo que toca y el Aston Villa salió al Besiktas Park como un equipo ganador, por muchas décadas que hubiesen pasado sin ganar.

Pasaron los primeros 40 minutos de nervios y se quitaron la presión de encima en los cinco previos al descanso. Ahí llegó una volea magnífica de Youri Tielemans. El belga ya fue héroe del Leicester City al ganar para ellos una FA Cup con un golazo y aquí repitió culminando una jugada de estrategia a la salida de un córner para encaminar la final hacia Birmingham.

Luego de ese golazo respondió Emiliano Buendía con uno incluso mejor, con un disparo curvo desde la frontal directo a la escuadra que sentenció la final antes del descanso. Los alemanes estaban atónitos, les habían arrollado con la guardia baja y en un momento psicológico tremendo. Se fueron al descanso pensando que esto estaba finiquitado.

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Y el fútbol, aunque ya deparó alguna insólita remontada en Estambul en el pasado, esta vez no tuvo cartas debajo de la manga. A los 13 minutos tras la reanudación, Buendía asistió a Morgan Rogers y la final se terminó.

De coger a un equipo al borde del descenso hace menos de cuatro años a sacarlo de la depresión y convertirlo en un campeón europeo. Las lágrimas en la grada eran lógicas; en el campo también. Emery ha logrado lo inimaginable con una plantilla que se deshacía a principios de temporada por la falta de inversión debido a las restricciones del ‘fair play’ financiero y a la que hizo creer que todo era posible.

El de Hondarribia puede ahora colocarse su quinta corona en la Europa League, mientras en Birmingham saborean un entorchado que sabe tan bien como la Copa de Europa que ganaron en 1982.