Eurostar suspende todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas por falla técnica

Los viajeros se agolpan frente a la zona de salidas internacionales de la estación de St. Pancras en Londres el 30 de diciembre de 2025, tras la suspensión del servicio de trenes Eurostar entre Gran Bretaña y Europa continental. Eurostar aconsejó a los pasajeros que pospusieran sus viajes del 30 de diciembre, alegando "perturbaciones importantes", incluyendo graves retrasos y cancelaciones. (Foto de CARLOS JASSO / AFP) / CARLOS JASSO

Eurostar, que opera los trenes que se mueven bajo el Canal de la Mancha, pidió a los pasajeros que no viajen debido a un problema de “alimentación eléctrica”. La empresa advierte de importantes retrasos y cancelaciones de última hora.

Hasta nuevo aviso, todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas están suspendidos este martes 30 de diciembre, como confirmó una portavoz de la compañía a la agencia AFP.

“Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘shuttle’ en el túnel”, explicó la portavoz, quien enfatizó que “todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos a la espera de que se solucione la situación”.

El operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una “reanudación progresiva” del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 14H00 GMT, indicó el martes una portavoz a la AFP.

A través de un comunicado en su página web, Eurostar pidió “encarecidamente” a todos los pasajeros que posterguen su viaje a una fecha diferente.

Asimismo, la empresa pidió a los viajeros no acudir a las estaciones, a menos de que ya tengan un boleto.

Eurostar, con gran actividad en esta época debido a las celebraciones de año nuevo, conecta la capital británica desde la estación de St. Pancras con París, Francia.

A su vez, National Rail, que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), pidió a los pasajeros postergar sus viajes.

National Rail también advierte de que el problema eléctrico probablemente provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte.

Viajeros observan un panel electrónico que indica "Cancelado" frente a la zona de salidas internacionales de la estación de St. Pancras en Londres el 30 de diciembre de 2025, tras la suspensión del servicio de trenes Eurostar entre Gran Bretaña y Europa continental. Eurostar recomendó a los pasajeros posponer sus viajes del 30 de diciembre, alegando "perturbaciones importantes", incluyendo graves retrasos y cancelaciones. (Foto de CARLOS JASSO / AFP) / CARLOS JASSO

El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas -sin transitar por el túnel- previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.

“Hay un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel. Es probable que los trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora. Consulte antes de viajar, ya que su viaje podría verse afectado”, puntualiza National Rail.

En la página web del operador del tren aparecen como cancelados varios servicios que debían partir hoy desde St. Pancras a la estación del Norte, en la capital francesa.