En Sutamarchán le rinden homenaje a las abejas con un parque temático único en Boyacá

En el municipio de Sutamarchán, Boyacá, se construyó la abeja más grande del mundo, la cual mide 14 metros de alto por 17 metros de largo / Foto: Suministrada.

Sutamarchán

En el municipio de Sutamarchán, Boyacá, a tan solo kilómetro y medio del casco urbano, se levantó un proyecto turístico y ambiental que busca resaltar la importancia de las abejas como polinizadoras y guardianas del ecosistema. Se trata de un parque temático dedicado a las abejas, especialmente a las abejas apis mellifera y a las meliponas, especies nativas sin aguijón.

El principal atractivo del parque es una abeja gigante, considerada más grande que la registrada en el Guinness World Records en Argentina. Esta imponente estructura mide aproximadamente 14 metros de alto por 17 metros de largo y fue construida con el mayor realismo posible. En su interior cuenta con un túnel interactivo que permite a los visitantes ingresar al cuerpo de la abeja y disfrutar de dos miradores con vistas panorámicas de la región.

“Se trató de construir lo más parecida, real, lo más real que se pudo. Esta abeja tiene un túnel interno con dios extraordinarios miradores donde se puede ingresar para poder apreciar la belleza de Sutamarchán y de otros municipios que están alrededor, adicional a esto, construimos un meliponario que se trata de las abejas nativas sin aguijón. Tenemos alrededor de unas siete o ocho especies de abejas nativas y otras que han nacido en los municipios cercanos", señaló Óscar Alvarado Forero, creador del parque.

Otro de los espacios destacados con los que cuenta el parque temático es el Hotel de las Abejas, una estructura elaborada con troncos, piedra y concreto, diseñada como hábitat para abejas nativas, solitarias y carpinteras. Este lugar permite a los turistas observar de cerca el comportamiento natural de estas especies en un entorno seguro.

El parque también cuenta con un museo apícola, donde se pueden observar abejas apis mellifera en urnas de vidrio especialmente diseñadas, que permiten su libre entrada y salida sin riesgo para los visitantes. Este espacio busca convertirse en un archivo histórico de la apicultura en Boyacá y en Colombia, recopilando biografías, historias y objetos reales donados por apicultores de distintas regiones del país.

“La idea nuestra con ese museo es construir como el historial de los apicultores de Boyacá, y por qué no, de todo el país, con biografías, con historias de qué tiempo trabajaron, con material de pronto que puedan donar esas personas y que sean materiales reales de apicultores de todas las regiones. Van a encontrar por ahora como atractivos adicionales unas plataformas 360° de alas para toma de selfies y más adelante la idea es seguir construyendo más atractivos para que los visitantes puedan disfrutar y aprender", agregó Alvarado.

Un sueño que nace del amor y la pasión

La creación del parque temático en torno a las abejas nace del amor que tenía la mamá de sus creadores por estas especies / Foto: Suministrada.

La idea del parque surge como un proyecto familiar inspirado en el amor por las abejas y en la memoria de la madre de sus creadores, quien utilizaba la apiterapia como tratamiento para aliviar dolores en las articulaciones. A partir de esta experiencia, nació una conexión profunda con estos insectos, que con el tiempo se transformó en el sueño de rendirles homenaje y promover su cuidado, más allá de un interés comercial.

"Nuestra madre, que en paz descanse, ella falleció hace tres años. Desde niño la vi utilizando las abejas como en el tema de salud, como apiterapia. Ella tenía sus dolencias en los dedos, en articulaciones y buscaba siempre las abejas para hacerse picar. Las encargaba algunos apicultores y pues cuando no lo conseguían nos invitaba a la finca. Las llamaba mis enfermeras, “vamos a buscar mis enfermeras a la finca”, nos decía y veníamos en ocasiones, las encontramos con facilidad y en otras se fallaba en ese intento, entonces quisimos hacerme un homenaje a ella y por ese amor decidimos crear este parque temático de las abejas", indicó.

La construcción de la abeja gigante inició en marzo de este año y ha tomó aproximadamente de ocho a nueve meses de trabajo, consolidándose como un símbolo de respeto y admiración por estos polinizadores esenciales.

Información de interés para los visitantes

Ubicación: Vereda Centro, vía a las veredas Volcán y Cañón, Sutamarchán (Boyacá).

Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Valor de la entrada: $10.000 por persona.

Acceso: Vía pavimentada con placa huella y una vista panorámica privilegiada, especialmente atractiva en horario nocturno.

Este parque temático se perfila como un nuevo referente turístico, educativo y ambiental de la provincia de Ricaurte, invitando a propios y visitantes a conocer, valorar y proteger a las abejas, pilares fundamentales de la vida en el planeta.