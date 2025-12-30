El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El Consejo de Estado tiene el poder de tumbar el decreto”: Germán Bula tras aumento del mínimo

En entrevista con La W, el expresidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, se refirió al decreto del aumento del salario mínimo en 23.7%. Aseguró que el decreto sería técnicamente débil.

Esto, al considerar que no se encuentran mayores razones técnicas que permitan sustentar la decisión de ajustar en dos millones de pesos cerrados el incremento. Para Bula Escobar esto muestra que parecería más una cifra sacada del “cubilete mágico”.

“Aquí lo que se ve claramente es que yo digo primero la cifra, dos millones, y después seguramente en el decreto se cuadran porcentajes para que eso de dos millones, Es decir, ¿por qué se llegó a dos millones? Es una cita sacada del cubilete mágico. Yo no apostaría a que el decreto tenga una sustentación técnica seria” sentenció Bula Escobar.

El Consejo de Estado puede tumbar el decreto

Asimismo, el exmagistrado afirmó que el Consejo de Estado tiene “el poder” de tumbar el decreto expedido por el Gobierno, vía demanda ciudadana, e incluso puede revisar eventuales medidas cautelares que se soliciten.

En criterio de Germán Bula Escobar, el aumento del salario mínimo tiene que obedecer a razones técnicas debido a que de ese incremento dependen muchas variables de la economía diaria, y podría generarse un aumento desbordado en el costo de vida, o el déficit fiscal.

“Está regulado por ley, no es un estado arbitrario del presidente fijar el salario que se le ocurra, digamos, o que le convenga desde el punto de vista político o por el estilo” advirtió Germán Bula.

