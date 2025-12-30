Contraloría formula cargos a gobernador de Antioquia por presunto detrimento en obras de ciclorrutas
Los hechos están relacionados con su período como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, en un proyecto que no habría sido culminado.
Antioquia
La Contraloría General de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un presunto detrimento patrimonial, derivado de hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, relacionados con un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que no fue culminado.
De acuerdo con el ente de control, el proyecto fue anunciado por el IDEA con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos y contemplaba intervenciones en municipios como Rionegro y Marinilla. Sin embargo, pese a la suscripción de un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia, las obras no se materializaron conforme a lo pactado.
La Contraloría señaló que del valor total del contrato se desembolsaron 26.186 millones de pesos a los proveedores Ingecon e IDC, recursos que hoy son objeto del proceso fiscal.
Además del actual gobernador, los cargos también fueron formulados contra el gerente de VIVA, Rodrigo Hernández, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, una firma contratista y una aseguradora internacional.
¿Qué dice la Gobernación de Antioquia?
En un pronunciamiento oficial, el gobernador Andrés Julián Rendón señaló solicitó nulidad ante el proceso que calificó como un acto de trasfondo político.
La administración departamental también afirmó que los puntos críticos de las ciclorrutas señalados en el proceso corresponden a contratos suscritos por la actual administración, y no a la gestión de Rendón como alcalde de Rionegro.
“Esta es una actuación inusitada, a menos de 3 días para que la actual Contralora deje su cargo. Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, indica el pronunciamiento.