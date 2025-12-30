Abierta convocatoria para participar en el Festival del Frito Cartagenero 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), abrió oficialmente la convocatoria pública para participar en el XLII Festival del Frito Cartagenero 2026, uno de los eventos gastronómicos más representativos de la ciudad, que se realizará del 24 de enero al 2 de febrero en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria.

A través de esta convocatoria se seleccionarán 25 participantes, de los cuales 20 corresponden a portadores y portadoras de tradición con trayectoria y 5 a aprendices o categoría amateur, como una apuesta por el relevo generacional y la preservación de los saberes culinarios tradicionales. Estos se sumarán a 37 portadores con amplia trayectoria en categoría de invitados.

El proceso de inscripción está habilitado desde este 30 de diciembre hasta el 13 de enero de 2026 a las 4:00 p. m., y deberá realizarse únicamente a través del portal convocatorias.ipcc.gov.co. La inscripción es gratuita y está dirigida a personas mayores de edad residentes en Cartagena, sus corregimientos o zona insular.

El proceso de selección contempla una evaluación presencial mediante muestra gastronómica en vivo, en la que los aspirantes deberán presentar arepa de huevo tradicional, buñuelo de frijol y carimañola de carne. Los criterios de evaluación incluyen sabor y textura, presentación y uso de ingredientes tradicionales.

Como novedad de esta edición, por primera vez el público pudo elegir su mesa favorita a través de un sistema de votación con código QR.

“El Festival del Frito es una expresión de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Esta convocatoria es una oportunidad para reconocer a quienes han mantenido estos saberes a lo largo del tiempo y, al mismo tiempo, abrir espacio a nuevas generaciones que quieren cuidar y continuar esta tradición”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó que “el Festival del Frito es una muestra del talento, el trabajo y la identidad de nuestra gente. Desde la administración distrital seguimos apostándole a la cultura como motor de desarrollo económico y a la dignificación de quienes hacen de la tradición gastronómica una forma de vida”.

Durante el desarrollo del festival se premiarán las mejores preparaciones en distintas categorías, entre ellas arepa de huevo, buñuelo de frijol, carimañola, empanada de maíz, arepa dulce y una categoría de preparación innovadora.

Como parte del cronograma, los seleccionados deberán participar en un taller obligatorio de manipulación de alimentos, previo al inicio del festival, garantizando la calidad y seguridad en la preparación de los productos ofrecidos al público.