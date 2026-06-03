Cayó alias ‘Freddy’ tras robar un celular y protagonizar una persecución policial

La rápida reacción de la Policía Nacional frustró la fuga de un presunto ladrón que, segundos antes, había arrebatado un celular de alta gama a una mujer en el barrio Las Gaviotas.

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Tras cometer el hurto, alias ‘Freddy’, de 24 años, emprendió la huida a bordo de una motocicleta. Sin embargo, la alerta generada por la comunidad permitió activar un plan candado que condujo a su ubicación y captura en cuestión de minutos.

Al momento de la detención, los uniformados le hallaron en su poder el celular hurtado. Además, fue inmovilizada la motocicleta utilizada para escapar del lugar de los hechos.

Gracias a la efectiva reacción policial, la víctima recuperó su equipo móvil, mientras que el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Las investigaciones continúan para establecer si el detenido estaría relacionado con otros casos similares ocurridos recientemente en Cartagena.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.002 personas por diferentes delitos, entre ellas 461 por hurto.

“Cada captura representa un paso más en la lucha contra la delincuencia. Seguiremos desplegando operativos permanentes para proteger a los ciudadanos y garantizar entornos más seguros”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su invitación a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.