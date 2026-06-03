Alcalde de Clemencia pide intervención de la CREG por alzas en facturas de Afinia

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, hizo un llamado urgente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al Ministerio de Minas y Energía y a los directivos de Afinia, con el propósito de que se realice una revisión integral de las recientes facturaciones del servicio de energía eléctrica que, según denuncian numerosos usuarios del municipio, han registrado incrementos desproporcionados y cobros que consideran injustificados.

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La situación ha generado inconformidad entre los habitantes de Clemencia, quienes desde las primeras horas de este martes mantienen una protesta pacífica con bloqueos intermitentes sobre la vía La Cordialidad, que comunica a los departamentos de Atlántico y Bolívar. Las manifestaciones se han desarrollado de manera respetuosa y bajo el acompañamiento de las autoridades competentes.

Los ciudadanos aseguran que, pese a sus reiteradas solicitudes, no han recibido respuestas satisfactorias frente a los elevados valores reflejados en sus facturas. Además, señalan que la empresa prestadora del servicio les exige la suscripción de convenios de pago sin que previamente se revisen y aclaren las inconsistencias denunciadas, situación que consideran vulnera sus derechos como usuarios.

Entre los casos expuestos por la comunidad se encuentra el de una residente que, tras habitar una vivienda nueva desde hace apenas un mes y medio, recibió una factura con una deuda acumulada cercana a los 4 millones de pesos, como si el inmueble llevara años sin cancelar el servicio. Este y otros casos similares han incrementado la preocupación y el malestar entre los habitantes del municipio.

Ante este panorama, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo reiteró su solicitud para que funcionarios de la CREG, del Ministerio de Minas y Energía y representantes de Afinia se desplacen hasta Clemencia para revisar los casos reportados, verificar el proceso de facturación y establecer un diálogo directo con la comunidad que permita encontrar soluciones prontas y transparentes.

La administración municipal hace un llamado a las entidades competentes para atender con celeridad esta situación, brindar respuestas claras a los usuarios y garantizar que los procesos de facturación se desarrollen con total transparencia y en estricto respeto por los derechos de los ciudadanos.