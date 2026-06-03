Capturaron a alias ‘Migue’ por disparar al aire con un revólver ilegal en La Esperanza

En el marco de las acciones operativas contra el porte ilegal de armas, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre en la zona suroriental de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento tuvo lugar en la calle Fulgencio Lequerica, del barrio La Esperanza, durante labores de verificación y control adelantadas por las patrullas de vigilancia en horas de la madrugada. En el sitio fue capturado un sujeto de 33 años, conocido como ‘Migue’, oriundo de Cartagena, a quien se le encontró en su poder un revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, con seis cartuchos, dos de ellos percutidos.

Minutos antes, al parecer, el capturado habría realizado varios disparos al aire, poniendo en riesgo la integridad y la vida de los habitantes del sector.

Tanto el capturado como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 343 personas e incautado 299 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“Continuamos fortaleciendo las acciones contra la delincuencia en toda la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y colaborar para lograr la judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, manifestó el oficial.