El POT llega a los barrios: inician mesas de formulación en las Unidades Comuneras de Cartagena

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena continúa avanzando con una amplia agenda de participación ciudadana que permitirá escuchar las propuestas y visiones de los habitantes de los diferentes barrios y sectores de la ciudad.

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Luego de las mesas realizadas con gremios, organizaciones sociales, academia, grupos poblacionales y actores institucionales, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, inicia una nueva etapa de encuentros territoriales en las 15 Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), espacios en los que la ciudadanía podrá aportar directamente a la construcción del modelo de ocupación del territorio y a la definición de estrategias para el desarrollo urbano, rural e insular de Cartagena.

“Estamos llevando la formulación del POT directamente a los barrios porque creemos que las mejores decisiones sobre el territorio se construyen escuchando a quienes lo habitan todos los días. Estas mesas son una oportunidad clave para que la ciudadanía participe y aporte en la construcción de una Cartagena más ordenada, sostenible y equitativa”, manifestó el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza.

Cronograma de mesas de participación

- UCG 2

Barrios y sectores: Pie del Cerro, El Espinal, Torices sector La Unión, Crespito, San Pedro y Libertad, Nariño, La Paz, Petare, Daniel Lemaitre sector San Vicente de Paul, Pablo VI Segundo, Torices sector Paseo Bolívar, República del Caribe, Torices sector Lomas del Diamante, Palestina, Loma Fresca y Urbanización Los Comuneros.

Fecha: 3 de junio de 2026

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: Institución Educativa Antonia Santos

- UCG 3

Barrios y sectores: San Francisco sector Norte, San Francisco sector Este, Daniel Lemaitre, San Francisco sector Sur, Daniel Lemaitre sector La Poza, 7 de Agosto, Santa María, La Heroica, Paraíso, Urbanización Portal del Virrey, Canapote y San Bernardo de Asís.

Fecha: 3 de junio de 2026

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: Institución Educativa Santa María

- UCG 5

Barrios y sectores: Tesca, República del Líbano sector Central, sector Ciénaga de la Virgen, Ricaurte, Nuestra Señora de Chiquinquirá y Olaya Herrera (sectores Rafael Núñez, El Foco Rojo, Playas de Acapulco, Norte, Playas de La Virgen, Nuevo Tesca, Ricaurte y 11 de Noviembre)

Fecha: 4 de junio de 2026

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: Institución Educativa San Felipe Neri

- UCG 7

Barrios y sectores: San José Obrero, Chapacuá, Urbanización La India, Chipre, La Castellana, San Antonio, Las Gaviotas, Nuevo Milenio, Urbanización La Heroica, Urbanización 5 de Noviembre, Nuevos Alpes, Las Palmeras, 13 de Junio, República de Venezuela, El Gallo, Los Cerezos, Urbanización Puerta de Los Alpes, Los Alpes, Las Margaritas, sector Stella, sector El Triunfo, sector San Antonio, Viejo Porvenir, La Floresta y Nuevo Porvenir.

Fecha: 5 de junio de 2026

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Institución Educativa Las Gaviotas

- UCG 10

Barrios y sectores: República de Chile, El Bosque, Nuevo Bosque, Alto Bosque, San Isidro, Los Cerros, Bosquecito, Altos de San Isidro, Mirador del Nuevo Bosque, Altos de Nuevo Bosque, Cartagenita, El Marión, sector Nuevo Chile, Oriente y La Conquista.

Fecha: 5 de junio de 2026

Hora: 3:30 p.m.

Lugar: Salón Comunal (Bosque Transversal 53 # 19-47 sector Manzanillo - al lado de la Inspección de Policía)

- UCG 6B – Barrios Unidos

Barrios y sectores: Bicentenario, Flor del Campo, Villas de Aranjuez, Colombiatón, La India y La Sevillana

Fecha: 6 de junio de 2026

Hora: 9:30 a. m.

Lugar: Institución Educativa Fundación Pies Descalzos, Villas de Aranjuez

Finalmente, la Secretaría de Planeación indicó que las mesas urbanas para la formulación del POT llegarán al resto de UCG. Por ello, invita a los líderes comunales y a la ciudadanía en general a mantenerse atentos al cronograma de las próximas jornadas, el cual será divulgado a través de las redes sociales y los canales oficiales de la dependencia.