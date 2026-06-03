“En Colombia no hay política de Estado contra el crimen organizado”: Yamil Arana

Durante su participación en el foro Semana por Colombia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, advirtió que uno de los principales desafíos que enfrenta el país es la ausencia de una política de Estado permanente y articulada para combatir a las organizaciones criminales, fenómeno que, según señaló, ha permitido que estas estructuras se fortalezcan y se adapten con cada cambio de gobierno.

En el espacio, liderado por la revista Semana y en el que también participó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el mandatario departamental abordó distintos temas relacionados con la seguridad, el desarrollo regional y la necesidad de una mayor coordinación entre los gobiernos territoriales y la Nación para responder a los desafíos que enfrentan las regiones.

Arana sostuvo que Colombia necesita una estrategia de largo plazo que trascienda los periodos presidenciales y garantice una respuesta sostenida frente a las estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

“En Colombia no hay una política de Estado para enfrentar a las organizaciones criminales”, expresó el mandatario.

Asimlsmo, se refirió a la problemática de la minería ilegal. “En Bolívar ya no se siembra coca, ahora se dedican a la minería ilegal. Si cuando yo voy al sur de Bolívar en helicóptero veo las minas ilegales, ¿por qué la Fuerza Pública no las puede identificar?

Sobre la importancia de la relación entre el próximo presidente de la República dijo lo siguiente:

“Las metas que nos trazamos en Bolívar y Cartagena se ven truncadas porque no hemos tenido el apoyo del Gobierno nacional que hemos debido tener. Necesitamos que la relación con el próximo presidente traiga obras a Cartagena y a Bolívar”, afirmó.

Al ser consultado sobre las expectativas frente al próximo mandatario de los colombianos, Arana aseguró que las prioridades de la ciudadanía están por encima de las diferencias ideológicas.

“A la gente no le interesa si el que queda es de izquierda o de derecha. Lo que la gente nos pide y nos exige a los mandatarios es que los escuchemos y les llevemos soluciones a sus problemas. Más nada”, puntualizó.

Asimismo, agregó:

“Sea quien sea el próximo presidente de Colombia, debe buscar alianzas con los diferentes sectores. Nosotros fuimos elegidos para hacer lo que nos corresponde y desde el Gobierno nacional también se necesitan grandes obras y proyectos”.