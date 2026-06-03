Armada y Cotecmar reciben Premio Nacional de Ingeniería por el buque ARC “24 de Julio”

La Armada de Colombia y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR, recibieron el Premio Nacional de Ingeniería 2026, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por el diseño y construcción del ARC “24 de Julio” - Patrullera Oceánica Colombiana – POC, considerada la embarcación más innovadora diseñada y construida 100% por un país latinoamericano.

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Este reconocimiento exalta el talento, la capacidad técnica y el compromiso de miles de colombianos que hicieron posible este proyecto estratégico, el cual marcó un hito en la independencia tecnológica del país y consolidó a Colombia como referente regional en construcción naval de alto nivel.

El ARC “24 de julio” cuenta con una de eslora de 93 metros (longitud), 14 metros de manga (ancho), navega a una velocidad máxima de 18 nudos y tiene una capacidad de carga de 2.460 toneladas. Además, está dotada con equipos de última tecnología que le permiten ejecutar operaciones costeras en el mar territorial y fronteras marítimas de Colombia.

Esta moderna embarcación ha sido puesta al servicio de los colombianos para llevar a cabo diversas actividades de ayuda humanitaria en zonas ribereñas y costeras, así como acciones de búsqueda y rescate, incluido el soporte para la atención de desastres, apoyo logístico y actividades de acción integral. Así mismo, es un elemento esencial para las operaciones contra los crímenes trasnacionales como la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y migrantes, así como el contrabando y la protección del medio ambiente.

Desde su ceremonia de bautizo, la Patrullera ARC “24 de Julio” hace parte de las unidades que brindan seguridad a los ciudadanos y contribuyen al ejercicio de la soberanía marítima dentro del área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Caribe.

Durante los dos años y medio que tomó su construcción por parte de COTECMAR, se generaron 1.114 empleos directos y 3.342 empleos indirectos, dinamizando la economía nacional y fortaleciendo la industria colombiana mediante la participación de 274 empresas nacionales que suministraron productos y servicios en los procesos de soldadura, mecánica, pintura, habitabilidad, electricidad y electrónica, entre otros insumos requeridos para la construcción de buques.

Este reconocimiento representa un motivo de orgullo nacional al compromiso del desarrollo naval siendo la segunda vez en su historia en recibir esta distinción, tal como ocurrió en 2024, por el diseño y construcción del Buque de Investigación ARC “Simón Bolívar”, así mismo ratifica la visión de la Armada de Colombia en su política de fortalecimiento de la capacidades estratégicas y operativas para la defensa de la Nación.