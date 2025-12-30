55 frases cortas para Año Nuevo 2026 inspiradoras y motivacionales: Listas para enviar por WhatsApp

El mundo se prepara para la llegada del Año Nuevo 2026, el cual genera mucha expectativa por diferentes acontecimientos como las elecciones presidenciales en Colombia o el Mundial de fútbol que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Este además será el primero que contará con la participación de 48 selecciones.

Una vez el reloj marca las 12:00 de la noche del 1 de enero, muchas personas no solamente se felicitan por el nuevo año de forma presencial, sino que también aprovechan las redes sociales para enviar diferentes mensajes a sus familiares y seres queridos, deseando lo mejor en el nuevo año que comienza, algo que incluso algunos hacen en la noche del 31 de diciembre.

Al respecto, en Caracol Radio tenemos una serie de mensajes cortos que se pueden enviar a través de WhatsApp con mucha motivación y buenos deseos para la llegada del 2026, ya sea en el trabajo, el amor, las finanzas o los planes que cada persona anhela cumplir en los próximos 12 meses.

Frases cortas para el Año Nuevo 2026

Familia

Que el 2026 nos regale salud y más tiempo juntos.

Un nuevo año para seguir creciendo en familia.

Gracias por estar siempre. Feliz 2026.

Que nunca falten los encuentros ni los abrazos.

Un año más para cuidarnos y acompañarnos.

Que el amor en casa siga siendo la base de todo.

Que el 2026 te trate mejor que tu banco.

Brindo por cada día compartido en familia.

En 2026, que los lunes sean más cortos y los viernes más largos.

Feliz 2026 para quienes hacen hogar en cualquier lugar.

Amigos

Que el 2026 venga con más risas y menos preocupaciones.

Nuevo año, nuevas historias por contar.

Gracias por hacer mejor cada año.

Que nunca falten planes ni motivos para vernos.

2026 promete mientras sigamos juntos.

Que el 2026 te trate como tú tratas a tus amigos.

Más recuerdos y menos despedidas.

Que este año nos encuentre celebrando.

Que el 2026 te trate mejor que tu banco.

Feliz 2026 para quienes siempre suman.

Que el próximo año nos regale tiempo para compartir.

Pareja

Que el 2026 nos siga encontrando juntos.

Un nuevo año para seguir eligiéndonos.

Gracias por acompañarme un año más.

Que el amor siga siendo nuestro punto de partida.

2026 comienza mejor contigo.

Más momentos compartidos, ese es mi deseo.

Un año nuevo, el mismo compromiso.

Que cada día del 2026 nos acerque más.

Nuevo año, nuevas historias que contar.

Feliz 2026 para nuestra historia.

Que el tiempo siga jugando a nuestro favor.

Compañeros de trabajo

Que el 2026 llegue con nuevas oportunidades.

Gracias por el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Un nuevo año para seguir aprendiendo juntos.

Que los retos se conviertan en logros.

Éxitos y buenos resultados en este 2026.

Que no falten los proyectos ni la motivación.

Otro año para intentarlo mejor, o al menos diferente.

Feliz 2026 y mucho trabajo bien hecho.

Que el próximo año nos traiga claridad y avances.

Vamos por un 2026 productivo.

Gracias por sumar cada día. Feliz año

Compañeros de estudio

Que el 2026 nos acerque a nuestras metas.

Un nuevo año para seguir aprendiendo.

Que no falte la constancia ni la disciplina.

Que el 2026 llega con nuevos retos académicos.

Paso a paso, pero siempre adelante.

Que el esfuerzo de hoy valga la pena mañana.

Feliz 2026 y muchos logros por alcanzar.

Un año más para crecer y formarnos.

Que el aprendizaje nos acompañe todo el año.

Nuevos comienzos, mismos sueños. Feliz año.

Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir más.

¿Qué rituales son populares durante el Año Nuevo?

Algo habitual en la llegada del Año Nuevo son los rituales que llevan a cabo muchas personas para atraer cosas buenas en el 2026. Algunos de los más populares son: